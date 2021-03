美中外交高層,剛在冰天雪地的阿拉斯加舉行會談。美國開宗明義告訴中國,台灣是美國關心的議題之一。中國卻口沫橫飛、咄咄逼人說,台灣是中國的內政不容美國插手;空嘴嚼舌,卻也拿不出任何法理證據。中國一副、戰狼外交;軟土深掘、吃人夠夠。美國沈穩、引蛇出洞;痛定思痛、全面反擊。

中國外交部長王毅於3月7日,趾高氣揚大言不慚地說,拜登作為一位新任總統,他的政府應該,翻轉前朝玩火、危機四伏的外交政策。他說台灣是中國不可分割領土的一部分,中國政府寸土不讓。但問題是,台灣幾時、依哪一國際條約,成為中國的一部分?

王毅也真太臭美太扯了,居然要向美國總統下指導棋,美國新任總統憑啥要聽他使喚?美國縱有不同政黨主政,政權有所交替,施政順序有所不同,但其國家對外政策基本上是銜接、目標是一致的。王毅身為中國最高職別外交官員,竟然敢對美國外交政策比手劃腳說三道四;對國際事務、條約、法律和歷史卻一無所知任意曲解,他真的是需要回學校重新再補一課。

台灣於1542年被葡萄牙水手發現,驚呼為美麗寶島。1624年到1662年間,被荷蘭政府佔據。1626年至1642年間,西班牙政府佔領部分北台灣。1662年鄭成功打敗荷蘭人,統治台灣到1683年。接著滿清政府於1683年消滅東寧王國,統治到1895年。甲午戰爭後清廷大敗,1895年簽署馬關條約,將台灣澎湖完整主權永久割讓給日本。1945年第二次世界大戰日本戰敗,於1951年簽署舊金山和平條約,宣布放棄對台澎的治權、產權與債權。

台灣非中國一部分

所以台灣的完整主權,已於1895年被滿清政府透過馬關條約,永久割讓給日本。而日本透過舊金山和約,宣布放棄於1952年生效。同時授權美國軍事政府,為台灣主要佔領權國。台灣主權自1624年起,至今已有六次被分割轉讓,它並非如王信口開河所說不可分割。再說,中華民國政府成立於1912年,中華人民共和國建立於1949年,他們都從不曾擁有過台灣的領土主權。卻一天到晚夭飽吵說,台灣是它不可分割的一部分。

中國由其副外交部長伍修權領銜團隊,曾向聯合國提出指控美國侵略中國領土,並干涉中國內政事務。經由聯合國安全理事會第530次理事會議,於1950年11月30日辯論並投票表決,結果九比一否決中國指控。這是國際社會正式的法理文件,明文告知中國不擁有台灣主權。(請參閱 當天錄影檔案 )

美國前國務卿蓬佩奧,於2020年11月12日說台灣從來不是中國的一部分。中國屢屢拿聯合國2758號決議文來要脅說擁有台灣主權,但那是風馬牛根本不相干。沒錯該決議文說,世上只有一個中國、中華人民共和國是唯一的合法政府,但它與台灣毫無關聯。

王一廂情願地說擁有台灣主權,可見其對國際法律毫無認知。依據台灣關係法,美國總統不管他是共和黨還是民主黨,都必須維護台灣安全。因為台灣一直都是美國忠實盟友,而且是印太區域的重要成員。拜登政府當然秉承川普政府,清晰明確地繼續提供協防台灣,給足以自衛的軍備武器。

布林肯稱呼台灣是國家

3月10日,現任國務卿布林肯說,台灣是一個堅強民主實體,同時也是ㄧ個科技實力;是一個能夠對世界有所貢獻的國家。他承諾拜登政府將與台灣協商自由貿易協定,同時邀請台灣參與民主高峰會。美國再次確認對台政策,不論是共和黨或民主黨主政,都將捍衛台灣的經貿、自由和民主。布林肯稱呼台灣是國家,引起國際社會關注,都認為台美關係將有更新的進展與突破。過去任何有關台灣政權字眼就像是地雷,能避就避,現由國務卿呼籲拜登政府邀請台灣參加美方接下來要舉辦的民主峰會,並與台灣啟動自由貿易協定協商,相信台美關係即將會有重大轉變。

3月16日美日舉行二加二會談,由美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀及日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫共同與會。他們齊聲譴責,中國在東北亞對日本釣魚台及台灣周遭海域騷擾,打壓香港自主,迫害台灣民主,同時在東南亞製造動盪,強行控制南海海域。當晚,布林肯更透過聲明,更新美國「香港自治法」報告,一口氣點名24位中港官員損害香港自治,王晨、蔡達峰及曹建明等14位中國全國人大常委會副委員長全部上榜。

布林肯、奧斯汀於3月18日(亞洲時間),與南韓外交部長鄭義溶、國防部長徐旭共同召開美韓二加二會談。雙方強調,北韓核武及飛彈問題為最優先注意事項,朝鮮半島無核化,是美韓的一致目標。同時也強調「美日韓」三國共同合作的重要性,並表示只有三國共同合作,才能促進地區繼續穩定繁榮、互惠互利。布林肯還指出,中國始終違背承諾,對印太地區的攻擊性行動,帶來嚴重威脅,美國將加大對中國及北韓的反制力道。

美中外交高層也舉行了二加二會談,他們在阿拉斯加州安克拉治,於當地時間3月18日下午1時、7時及3月19日上午9時,前後三場,展開拜登新政府上任後首次「戰略」會談。美方有國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文,中方有中央政治局委員兼中央外事委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅等出席,對談過程辛辣火爆,各有堅持砲聲隆隆。

布林肯說,美方對北京在香港、台灣及新疆的行徑深表關注,認為中方的所做所為威脅以規則行事的全球穩定秩序,強調這些問題並非內政事務。楊潔篪說,新疆、西藏、台灣都是中國領土不可分割的一部分,中方堅決反對美國干涉中國的內政,認為兩國管好自己的事情就好,不要轉移矛頭。他還強調:美國沒有資格居高臨下同中國說話、中國人不吃這一套、我們把你們想得太好了、你們沒有資格在中國面前說,你們從實力的地位出發來同中國談話。蘇利文說:我們不尋求衝突,但歡迎激烈競爭,我們將會一直力挺我方原則、我國人民,以及我國的盟友。王毅說:中方過去、現在、將來都絕不會接受美國的無端指責,同時我們要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑。他還數落美國在對話前夕,於3月17日對港府官員祭出制裁,這不是正常的待客之道。按理說,外交禮節應該是,先禮後兵、鬥而不破。但面對楊潔篪、王毅兩人,不按牌理出牌咄咄逼人,布林肯也狠狠地回了一句:不要和美國對著幹(it's never a good bet to bet against America.)

在拜登主政印太戰略佈局中,台灣是美日所信賴的夥伴及重要成員。布林肯日前還特別肯定台灣的防疫成就,稱台灣為國家,並將邀請台灣參與民主高峰會。從這次美中外交峰會可以很清楚地看出,台灣定位確實關係到美、中、日甚至,整個東北亞地區的和平、穩定與繁榮。那麼台灣與中國究竟存在什麼樣的關係?前國務卿蓬佩奧說,台灣從來不屬於中國。但台灣所有民選的總統,卻都把台灣與中國綁在一起。李登輝說,中華民國在台灣。陳水扁說,中華民國是台灣。馬英九說,台灣屬中華民國。蔡英文說,台灣是中華民國。而中國說,中華民國根據聯合國2758號決議,早已被中華人民共和國繼承,所以台灣屬中國。

台灣應擺脫中國糾葛

當美日都在外交領域賣力為台灣伸張正義時,為啥台灣偏偏要拿石頭砸自己,把台灣與中華民國死死纏繞糾葛不清?台灣當今最大的困境就是,搞不清楚自己是誰?究竟自己是台灣,還是中國?問題的癥結,就是中華民國。因為中華民國,又叫中國,在全球各地傳統僑社,中華民國就是十足的中國,他們都是當地經文處服務的主要對象。所以,清楚定位台灣是,時下刻不容緩的議題。相信今日在台灣絕大多數人民,已能清楚地辨識誰是台灣人、誰是中國人?台灣當然不屬於中國,因為中國根本拿不出任何法理文件,可以證明或說服,台灣自1895年被割讓後幾時回歸中國?

然而,台灣當今主政者說,中華民國是台灣最大公約數,所以把國家叫做中華民國台灣。這真是不倫不類的說詞,究竟這個國家的版圖疆界到拿裡,還包括中國和蒙古嗎?把台灣稱為台灣,有那麼困難嗎?是不能說、不願意說、還是不被允許有話直說?怕打戰?以為忍氣吞聲投降就沒事。是啥原因,希望能清楚地告訴所有台灣人。不要忘了,香港不是已經回歸了嗎?看看今日香港回歸後的慘況。當美國和全世界都稱我們為台灣,都說台灣是國家,那我們要知道這是個什麼樣的國家?是台灣共和國嗎,還是變相的中國台灣、名叫中華民國台灣,為什麼非要堅持中華民國呢?



2021.3.18美中舉行二加二會談於阿拉斯加州安克拉治。圖/擷自美國國務院flickr