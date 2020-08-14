李前總統和本省耆老，都認為台灣必須要有兩黨以上的民主政治。因此向本省耆老募款，支援民進黨，使台灣的大孫民進黨能健康成長，不致夭折。圖／擷自李登輝基金會資料照

2020年7月31日，驚爆新、舊任立法委員集體收賄，檢調警大動作進國會，搜查辦公室。另在時代力量前立委黨主席徐永明辦公室，查到現金80萬元，這位前任委員說：這筆錢是要發本黨員工薪水的。

他這樣說也不無可能，台灣政治這種稀奇的結構，小黨想要爭得一席是非常困難的，尤其新政黨、小黨要能存活於這個政壇上，特別艱難。大黨如：國民黨，有自己的黨營事業，黨庫通國庫，且工商大企業捐獻也很多；早期的民進黨則必須靠名嘴造勢演講，才多少有些人冒著被「查水錶」風險，施捨捐款。但在這個關鍵問題，不顧黨員的杯葛，時任民進黨主席許信良，夜奔敵營去和國民黨主席李登輝，討論政黨補助問題。結果談出政黨票補貼，這才救了民進黨免被丟入焚化爐的命運，兩黨政治於焉確立，才有後來的多黨化。

李登輝前總統之所以被稱為：「白天是國民黨主席；夜間是民進黨主席。」不無原因，他和本省耆老，都認為台灣必須要有兩黨以上的民主政治。因此透過黃信介，向本省耆老募款，支援民進黨，使這位台灣的大孫民進黨，才能健康的成長，而不致於夭折。

台灣這個國家的結構，非常荒唐，總統有權無責。世界多數的國家都是三權憲法；唯獨台灣是五權憲法，其中考試院和監察院，不知搞些什麼？多年來，各方都有人高喊：廢除考試、監察兩院。至今却仍然屹立不倒，成為政府的盲腸，不發作還好，一發作可會要命！

尤其可笑的是各種候選人，大多傾家蕩產，當選後最主要的是維穩官員的權利。有一位第六屆前省議員林樂善說：他當省議員，一任四年，發言質詢一字約17元的成本，不知還有什麼好處？否則每逢選舉大家都趨之若鶩？