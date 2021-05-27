2007年兒子上大學後，到塔斯汀市彼得谷踏青，成為我和太太週末的最愛。十多年來，幾乎沒有中斷過，兩小時的路程，上坡下坡平坦路，斜坡陡坡到處是，搭配得不錯，體力耐力腳力，逐年頗有增長。最可貴的，就是途中無所不談，交換生活心得，調節壓力。去年（2020）３月新冠肺炎來襲，打翻人類生活慣例，這個踏青例行活動，也被迫停止。休息一年多之後，今年４月中旬，和太太打完疫苗，再回到那熟悉的路途，重享溫馨的大自然，有逃過一場災難的感覺。在登山路口的車道盡頭，有短短一段路，可以合法路邊停車，但標誌不是很明顯，經常有新鮮客，因一時無注意，而冤枉的被開罰單。每次看到有人剛好要違規，總會忍不住踏上箭步，平心地勸說，「這裏不能停車，你可能會遭開罰單」。多年下來的經驗，大部分人都說「哦，謝謝你」然後開往他處找車位，但是也有人說，「謝謝你，但是我要碰碰運氣」，不將罰單看在眼裏，真的是勇猛悍將。最經典的是有位亞裔女人，漫不經心地說「這附近車子那麼多，你告訴我這個幹嘛？」（There are so many cars around here, why are you telling me this?）

無心遭罰很不妥

存心違規怎麼說

附近車子那麼多

嫌我有點太囉嗦

聽完那女人的回答，頓時滿腦混沌，不知如何做想，和太太兩人對愣一下，深呼吸後，自認倒霉，接受了苦澀的事實，算是人生新經驗。喜歡登山踏青的人，有那麼極端的個性，應該是少數中的少數。人說好心有好報，也有人說，好心去伙雷斟。不論如何，凡事只要心安理得就好，不是嗎？而且如果不告知，讓無辜者受遭殃，可能會自責，大概會更難受。記得數年前，有天晚餐過後，和太太在住家附近的步道散步，遠遠看到一個中年女人，身旁有條狗，沒有上狗鏈，四處亂竄，擺明地違法，讓人覺得不舒服。和我們擦身而過時，那隻狗直逼近我，看不出有什麼惡意，但是誰知牠的野性，不會一時衝動而爆發？大概看出我的擔心，那女人卻沒有抱歉的意思，直說牠很友善。不同意如此不負責的態度，我直瞪著她，不吭聲。看到我沒有反應，那女人傲慢地問我，「你懂得英語嗎？」（Do you understand English?）住美國數十年，也靠英語在上班及教書，那簡單的英語當然懂，不願意回答而已！遇到這樣的人，要告訴她將狗鏈扣上嗎？徒費口舌。

狗鏈未戴法不許

牠很友善如狗屁

態度傲慢非兒戲

問我是否懂英語

凡事求心安 無需太掛意

那兩個女人的話，不是很禮貌，也不很文明，如果你遇到的話，雖然不一定有同樣的反應，但應該會有同感；好在類似的對話，不是每天聽得到，所以不是常人的經驗。我的親身感受，靜下心來回顧一下，不是很舒服，但基本上，只是短暫的訝異混亂，不造成大困擾，也沒有大傷害，不值得掛意在心。當前最大的困擾，不是人與人的接觸摩擦，或是簡短對話的瞬間火花，而是傳播媒體的污染，不論文章或談話性節目，它綿延不斷的謊言和髒話，讓無辜的群眾，要吸取公正的新訊息，越來越困難。不但如此，專家的文章，流氓的文章，表面上沒有區別，佔一樣的版面，讓視聽更渾濁難辨。有些文章從標題來看，就知道作者的偏見，盡可能不去閱讀，但有時候閒來無事，點了一下打開來看，不出所料，對事情的分析，論調基礎薄弱，沒有邏輯的思考，甚至被證明是謊言的謊言，也拿出來炒作，還有對人不對事的漫罵，齷齪和骯髒的措辭，更是不堪入眼。開放自由的社會，個人言論自由很重要，但是社會要進步，讀者的智慧不能缺，小心地選擇文章和節目，做正確的判斷，也是個大重點，否則日子久了，可能整個腦袋，只是污濁的觀念。

拿著謊言在炒作

台灣美國都很多

破口漫罵無遮攔

措辭骯髒又齷齰

美國自去年（2020）３月，熬過十四個月的苦難，因為人民的配合，和有效疫苗的來臨，如今已看到了希望的曙光，就剛要鬆一口氣時，看到台灣的新冠肺炎，疫情忽然爆發，令人心疼，台灣人的共體時艱，令人佩服，醫療人員的專業盡責，令人放心，台灣的美好將來，共同期待。來段快樂的台灣話：

美國確診是真濟

全民受苦十四月

台灣疫情凶凶來

盡看下來兩禮拜