日月光、中華電信、高通三強聯手打造全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠，今16日於日月光集團高雄廠正式啟動！現場同步展示「AI+AGV智慧無人搬運車」、「AR遠端維護協作（AR Remote Maintenance Assistance）」、「綠科技教育館AR體驗環境」三大應用。高雄市長陳其邁與會共同見證台灣5G產業的新里程碑！

這座結合國內外大廠尖端科技，運用5G mmWave通訊技術打造的企業專網及內部建置的智慧工廠，不但是世界首座5G mmWave企業專網智慧工廠，更是首座導入台廠小型基地台的5G企業專網，進一步提升台灣網路通訊產業的競爭力。不僅為台灣5G落地應用樹立了新的里程碑，也是台灣產業打入5G市場的重大突破！

5G mmWave企業專網智慧工廠計畫以一年為期，預計完成後將實現更多5G企業專網垂直應用功能。屆時台灣可望成為全球「真」5G企業專網智慧工廠展示最佳場域，並帶動5G創新生態系加速成長！

mmWave企業專網「真」5G智慧工廠實現自動巡檢、AR遠端協同修機功能

本次智慧工廠啟動儀式中展示的「AI+AGV智慧無人搬運車」、「AR遠端維護協作」與「綠科技教育館AR體驗環境」三大應用中，最引人矚目的是「AR遠端協作」，透過影片，只見日月光高雄廠後台人員在控制室內，監視由mmWave網路建構成的5G企業專網上千個節點回報的大數據資料。一旦偵測出問題，即能在線上立即與工作同仁戴上5G+AR的眼鏡，透過擴增實境（AR）看著同一份維護的SOP進行遠端修復、遠端協作，充分展現智慧工廠運用5G mmWave高速率、低延遲兩大特點。即時傳送製程中因檢測產生的巨量高解析度圖片，並進行大數據分析、遠端調整製程，與線上同仁即時溝通、檢修，以提高檢測精準度、良率與產能。

另外，AI+AGV智慧無人搬運車，除搬運東西，也能透過裝置攝影機、AI及大數據分析，達成自動巡檢功能。此次展示的是機台警示及人員安全之巡檢及偵測。至於「綠科技教育館AR體驗環境」則為全台灣最大的5G mmWave +AR實驗場域。日月光綠科技教育館是目前全台最大中水回收廠。它汲取工廠放流水，經水資源淨化再回到製程利用，成功的落實日月光對水資源 「減量、回收、再利用」 的管理原則，並採用最新5G mmWave 及AR技術為參訪人員提供水資源環教課程，成為以創新作法推廣水資源保育的表率。

成功整合軟硬實力 為台灣網通業打入5G基地台市場作準備

5G小型基地台在建置、規劃過程中，中華電信及高通全力支援，提供先進的晶片技術、專網規劃及解決方案。中華電信除了提供由中華電信研究院自主研發的MEC企業專網解決方案外，也負責協助台廠生產的小型5G基地台與中華電信的5G網路介接，成功解決台廠5G基地台與電信商網路的整合相容性問題，同時為滿足日月光對品質的要求，中華電信也首創提供雙備援GPS天線的設計。讓這座運用5G 28GHz頻譜打造的5G mmWave企業專網智慧工廠，其交換器、小型基地台、企業專網解決方案等，100%達成由台灣的電信商及網通設備建置的目標。

今會中除以影片解說5G mmWave企業專網建置之智慧工廠的「AI+AGV智慧無人搬運車自動巡檢」及「AR遠端協作」等功能。場內展示著日月光智慧工廠模型，透過MR眼鏡，可以看見日月光在楠梓第二園區的發展，畫面從K21第一棟大樓興起、內部廠區及研發設備，到K22、到現在的K23，立體影像彷彿伸手可及，令人嘖嘖稱奇。

參與此次5G mmWave企業專網智慧工廠28GHz頻譜基地台建置的台灣廠商，包括電信寬頻設備廠中磊電子和智慧視覺解決方案供應商華晶科技，還有多家採用高通技術的5G垂直應用，包括仁寶電子的5G MR眼鏡，以及第一屆「高通台灣創新競賽」入圍團隊灼灼科技（DT42）的人工智慧檢測系統。透過此次合作，展現台灣資通訊、網通設備廠的堅實基礎，為進軍全球5G市場作最好的準備。

透過與長期夥伴日月光集團共同合作，高通將運用5G mmWave企業專網環境作為未來最先進的無線通訊技術測試和展示的基地，除支持台灣半導體和軟體產業的中小型企業創新，也將協助高雄市政府落實打造高雄為「5G智慧城市」的政策目標。

高雄市長陳其邁致詞時表示，5GmmWave企業專網智慧工廠在高雄啟動，不但能製造高雄的工作機會，也將吸引更多國內外大廠到高雄投資，他強調，高雄會當業者最好的伙伴，打造好的發展環境，歡迎科技新創人才及企業到高雄一展身手。

日月光半導體執行長吳田玉表示，智慧製造是提升台灣競爭力、爭取商業轉型與建立全球接軌的利基。日月光耕耘智慧製造多年，因應5G的發展，更加入AI人工智慧、大數據分析、自動化技術的應用，建置具有思考、偵測、學習與調整等異質整合能力的智慧工廠，提供高品質產品，實現數位轉型。導入5G mmWave後，日月光可拓展未來智慧工廠及自動化可涵蓋的範圍及複雜度，讓台灣企業保持全球前瞻性發展的敏銳，持續在國際上發光發熱。

中華電信董事長謝繼茂表示，國內5G可釋出之28GHz mmWave總頻寬為3.5GHz之9倍以上，可滿足企業對於高速率、低延遲的需求。在台灣，中華電信擁有mmWave最大連續頻寬600MHz，並且致力於5G、物聯網、AI人工智慧、資安、大數據等五大領域進行技術研發。這次的三方合作，中華電信將提供5G mmWave企業專網，達成促進國內5G產業發展，同時也提升整體智慧製造生產效益的目標。

美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，在高通總部及相關技術全力支援下，很高興能與台灣企業夥伴合作建置全球第一座內含智慧工廠的5G mmWave企業專網，凸顯台灣資通訊產業供應鏈完整及技術優勢，以及高通對台灣市場及企業夥伴的高度重視。他強調，5G全頻譜運用才能展現「真」5G的高速、低延遲及大頻寬的特點，否則無法做到自動巡檢所需的即時大量資料處理及AR同步遠端協同修機這些真正的智慧工廠功能。他認為，台灣擁有OEM、ODM技術與人才優勢，高通將提供技術支援，協助加強毫米波技術掌握，讓台灣成為毫米波基地，共同為強化台灣5G網路完整性及發展5G產業生態系而努力。