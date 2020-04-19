確實執行勤洗手、戴口罩、在空氣流通的地方活動，慢慢恢復正常生活，恢復台灣社會往常蓬勃的朝氣，是下一階段的目標。圖／總統府

大家勤洗手、帶口罩並且儘量在空氣流通的地方活動，才能儘快回復正常生活，恢復台灣蓬勃朝氣。

台灣是全世界對抗武漢肺炎第一回合的世界冠軍，接下來就是要力拚回復我們的日常生活；當然許多事情已經回不去了，武漢肺炎肆虐全球，已經從政治、軍事、經濟、產業、教育、文化等等各方面，徹底改變全世界；也由於客觀環境改變，未來在各個領域，全世界被強迫帶進新的局面，一定可以看到許許多多的破壞式創新（Disruptive innovation）誕生；但是對於一般民眾而言，最重要的是：如何在不被病毒感染之下，有驚無險平安渡過百年疫情；其實民眾要做的也很簡單，就是確實執行以下幾點：

第一：勤洗手：勤洗手是截至目前為止，所有被各個醫學和公衞專家提出的對抗武漢肺炎的方法中，唯一沒有爭議的方法；要強調的是要用香皂或是洗手乳來徹底洗手，大眾運輸系統車站和各公司行號要備妥免費清潔洗手用品；勤洗手，小動作效果大。

第二：戴口罩：建議政府繼續加強台灣國家隊的口罩生產量能，最好能達到每人一天一個口罩；武漢肺炎疫情可能在未來一兩年內都無法平息，在這段期間大家養成戴口罩的習慣；口罩原本只是粗粗俗俗的東西，應該不會造成政府和民眾的巨大經濟負擔；戴口罩可以保護自己也能夠保護別人；防範別人也不會禍延他人；小動作效果大。

第三：在空氣流通的地方活動：武漢肺炎病毒最主要依靠飛沫和接觸傳染；大家儘量在戶外活動，並保持室內通風，才是王道；夏天馬上就要來到，台灣的夏天很熱，建議今年夏天大家多開窗少用冷氣；通風的環境可以降低病毒傳染風險；在台灣地下室或是封閉場所常常被合法或非法移作他用，民眾少去消費為宜。

有些特殊的場合可以研究採用實名制，民眾的個資在一個月之後銷毁，以保障民眾的隱私權；民主國家政府應該力求在保障隠私權與防疫之間取得平衡。

趁此機會，鼓勵民眾國旅，鼓勵大家在台灣旅遊，帶著口罩出去玩，人多的地方就戴上口罩，仍然要減少不必要的人群聚集；戴口罩看電影，戴口罩逛夜市，戴口罩逛街，戴口罩搭乘大眾交通工具，戴口罩交談，戴口罩出來活動，慢慢恢復正常生活，恢復台灣社會往常蓬勃的朝氣，是下一階段的目標。

從今年的1月23日中國武漢封城算起，也即將滿三個月；盡量回復往日正常生活是未來政府和民眾共同努力的目標。