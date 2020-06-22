台灣政府也應該主動提供各項必要的支持和協助，提供誘因讓跨國公司和非政府組織等從香港遷來台灣；台灣具備自由民主的政治環境和社會氛圍，絕對是設立亞太總部的最佳選擇。圖／總統府

什麼是嚇阻和制裁中共訂定港版國安法的有效辦法？就是美國立即明確宣示：港版國安法通過之日，就是美台建交和美軍駐台之時；這是對付中共通過港版國安法最簡單有效的方法。

直到現在自由世界才猛然驚醒，原來中共說的話連標點符號都不能相信，即使是中共前最高領導人在世人面前所做過的承諾，現在的中共說撕毀就撕毀。

中共明目張膽公然撕毀中英聯合聲明，美國等自由世界國家最好的反制方法就是讓中共得不償失。

邀請台灣蔡英文總統到美國國會發表演講、美國政府承認台灣並和台灣建交都是美國政府的政策選項。

美軍進駐台灣，例如：美國軍艦直接駛進台灣軍港或美軍戰鬥機和陸戰隊進駐台灣，都能夠反制中共對台灣蠻橫無理的文攻武嚇。

助NGO組織來台發展

台灣政府也應該主動提供各項必要的支持和協助，提供誘因讓跨國公司和非政府組織等從香港遷來台灣；台灣具備自由民主的政治環境和社會氛圍，絕對是設立亞太總部的最佳選擇。

如果港版國安法通過之後，未來香港內地化是遲早的事，香港慢慢就會變成另一個上海。

中共是二十一世紀的納粹，以美國為首的自由世界切勿對中共存不切實際的幻想。