蔡英文總統今（4）日下午前往空軍第一雷達分隊，代替因搭乘黑鷹直升機不幸罹難的參謀總長沈一鳴完成未完的任務，她對官兵表示，「我代替沈總長來看大家」，「這次事故不會擊倒我們，我們不怕挑戰，這就是空軍的志節、國軍的志氣」。

蔡英文抵達後，首先與現場國軍高階將領為殉職將士默哀一分鐘，接著聽取空軍第一雷達分隊少校分隊長郭政育進行任務簡報。

蔡英文致詞時表示，這次視察的重要意義，就是要替沈一鳴完成他原本要來這裡的任務，「我是代替沈總長來看大家的」，無論發生什麼事情，國家和總統都會照顧好國軍。

她說，沈一鳴和幾位國軍同仁的殉職，所有人都很心痛不捨，不過堅守崗位、守護國家，就是懷念沈一鳴最好的方式。她昨天上午召開國防軍事會談，要求國軍務必要確保軍心、民心的穩定，務必要確保台海周邊安全，以及務必要確保裝備檢整的完善，這三個任務，務必要全力以赴。

蔡英文提到，她知道國軍弟兄姊妺關心後續進展，政府已經展開調查工作，一定會釐清事故原因，也會協助家屬從優、從寬、從速撫卹，請大家放心。

她強調，「這次的事故不會擊倒我們，我們不怕挑戰，這就是我們空軍的志節、就是國軍的志氣，我們要更團結、更堅強，這就是中華民國國軍，我們一定要達成使命，大家一起加油」。

影片：蔡英文總統視導空軍第一雷達分隊



影片／總統府提供