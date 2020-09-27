「一群年輕人一起做夢，做夢是正向的，一定會產生行動」！吳宗信在高雄市校長聯席會議時說，自造火箭10年，明年中應可以發射至少100公里的二節火箭....

交通大學機械工程學系教授吳宗信是全台灣最出名的「火箭阿伯」，五月天曾以他的故事為本寫出《頑固》這首歌。2010年，他主持的團隊「前瞻火箭研究中心（Advanced Rocket Research Center, ARRC）」在屏東旭海試射台灣學術界第一顆混合式燃料大型探空火箭HTTP-1，火箭在5、4、3、2、1倒數後，噴向天際，也把台灣的太空夢發射出去。

「一群年輕人一起做夢，做夢是正向的，一定會產生行動」！吳宗信在高雄市校長聯席會議時說，自造火箭10年，明年中應可以發射至少100公里的二節火箭；他也呼籲年輕人不要怕做夢，因為夢想會帶來更多正能量。

吳宗信教授說，他從2012年至今，已協助交通大學募款一億二千萬元，否則自己無法一直參與研發火箭的想法，資金中有來自政府，但絕大部分來自民間，有的一千、幾百等，也承載了7千多人的夢想。

他說，自己在交大20幾年，發現學生對做火箭很的熱衷，與他一樣，從來不怕失敗，重要的是讓學生從失敗中學習，並學會克服困難，同時可藉由學做中互動，在不同的工作中跨領域去合作，從機械介面，電機介面到人的介面，也學會溝通，這是自己帶領學最大的收獲。

推動自造火箭10年，吳宗信教授說，他的火箭摔了很多次，曾經摔成兩半，有想過要放棄，但最後是「天公伯」的安排，也隨著團隊技術不斷增強，明年中可以發射至少100公里的二節火箭，不是用衝的，是有姿態、軌跡可以控制行進的。

此外，她舉例如賈伯斯唸大學，如果沒有到社區學苑學習如何刻字，英文字就不會寫得很漂亮，相信IPHONE的字就不會很特殊；他鼓勵年輕人有想法很重要，尤其夢想都是正向的，具有行動力，能夠幫助自己實現未來夢想。

高雄市校長聯席會議，特別邀請國立交通大學機械工程學系吳宗信教授蒞臨演講。吳宗信教授以「少年阿伯的太空夢」為主題，分享他以MIT火箭的志業，並結合他於學界及業界的經歷，向校(園)長們分享跨域人才培育的感想，為教育注入新視界。