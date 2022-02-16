編者按：俄烏危機，似乎沖淡了台海危機的熱點，成時下超強級世界危機，引起美俄中法德英等大國外交聚焦俄烏危機。

俄烏矛盾與衝突，始於2014年2月，因克里米亞事件引發俄羅斯和烏克蘭之間一場低強度的混合戰爭，對峙與衝突曠日持久，時緊時鬆遷延至今，近年來整個世界對俄烏事件似乎已經疲憊與倦怠，2021年年末因何烽火再起？

2月10日，拜登總統對留在烏克蘭的美國公民發出警示：美國公民必須馬上就走，美國面對的是世界上最強大的軍隊之一，而不是普通的極端組織，事情可能會變得非常瘋狂。拜登強調，一旦美俄交火，世界大戰就會爆發，「我們正處於截然不同的世界」。

「2月16日，俄軍很可能『全面入侵』烏克蘭」，這是美國媒體根據美國官方情報判斷發出的警示。

2月10日，俄羅斯官方表示：美國的有關說詞是子虛烏有的。自始至終，俄軍並沒有「入侵」烏克蘭的計劃，所有的一切都是美國的精心布局，任何情況下，戰爭都不符合俄烏兩國的利益。

《孫子兵法》曰：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法，為不得已。」依此策略思維來論述，俄烏危機是地緣戰略之鬥？還是外交口舌之戰？還是雙方武裝力量之對決？抑或正像美國預警的是「入侵」式的攻城略池？見仁見智，與世人分享……

俄烏危機因何原因烽火再起？

廖天琪：台海兩岸與俄烏邊界，是當前國際上的兩個危險之地，各國媒體都有「憂慮與驚懼」的頻頻報導，說是「戰爭危險一觸即發」。台海危機與俄烏危機，等於是一個平行事件。

田牧：雖說俄烏衝突已持續十餘年，但是俄烏衝突的背後，真正逐鹿歐洲地域戰略的主角是美俄。

俄烏烽火因何再起？簡而言之，其背後就是美中俄的大國博弈。俄烏危機是美俄之爭；台海危機是美中對決，俄烏只是引子，台海才是關鍵。從美國的全球戰略來說，俄烏危機是美國導演的「伐謀」之策，怎麽說呢？

拜登執政前後，便提出建立國際民主聯盟，針對的是中國、俄羅斯專制極權政權。古人爭霸得論實力，沒有經濟實力，軍隊怎麽辦？糧食怎麽辦？就連論功行賞都拿不出像樣的獎勵。美國並沒有將俄羅斯放在眼裡，中國才是主要對手。

對美國來說，中國畢竟是龐然大物，不像面對阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞等眾小國。專家們提出，美國必須放棄「同時打贏兩場戰爭」的戰略。拜登總統執政後適時調整政策與軍備，迅速結束反恐戰爭，從阿富汗、中東撤軍等，全部力量轉移至印太、南海與台海。

季辛吉在前幾年建議川普要「聯俄反中」，但一直受到美國建制派反對。拜登看到了「聯俄」之難，但他希望與俄羅斯恢復正常關係，與普丁建立聯絡，目的自然是希望俄羅斯安靜下來，不要在美中之間站到中國那一邊。

而美國的中國戰略，歐巴馬時期就開始布局「亞太再平衡戰略」。無論是川普的「印太戰略」，還是「南海航行自由」，都是針對台海安全，反對台海武力，或者一方改變現狀。所以眼下這個世界最缺乏安全、最讓國際關注的是台海。

前一陣，安倍說：「台灣有事就是日本有事」。其實，這是日本二戰以來最大的隱憂。北面海路有俄羅斯卡著，台灣有事，南面海路被中共一卡，依賴於輸入資源的日本，依賴於美日同盟安全保障的日本，豈不就陷於經濟、軍事的困局之中。

最早提出「印太戰略」的是安倍，稱之為「自由與繁榮之弧」戰略。川普不願意沿用歐巴馬的「亞太再平衡戰略」，採用了安培的「印太戰略」。中蘇、以後的中俄，長期存有歧見與嫌隙，日本在中俄之間遊刃有余。「俄中組合」（拉夫羅夫的語言）對日本來說，警示嚴重的安全危機。

去年6月16日，普丁和拜登在瑞士日內瓦的首次峰會，一度萬眾矚目。美國的目標是與俄羅斯建立「穩定」和「可預測」的關係，「一個更可行的目標是測試彼此的紅線在哪裡，彼此都理解認識到對話才是走出關係最低谷的最佳途徑。」



2021.6.16拜登（左）與普丁（中）於日內瓦會面。圖／擷自公視新聞影片

美欲維持與俄的「穩定」和「可預測」關係，空口無憑，以什為證呢？6個多月後始露端倪。

2021年12月30日，普丁和拜登舉行電話會談，普丁介紹了日前俄向美提交的安全保障相關文件草案所依據的原則，強調美應該就北約停止東擴，及不在俄邊境附近部署威脅性武器系統向俄提供法律保障。這就是日內瓦峰會的答案，普丁希望「以契為證」。

為了配合這樣的談判，普丁自然會在俄烏邊境擺局。道理很簡單，美國希望搞定美俄關係，使俄在美中矛盾中維持緘默。這就給了俄羅斯一次30餘年來忍辱負重的反擊機會，普丁當然不會放過，開出了「契約」逼美就範。

在「契約」面前，美國犯難了，倘若同意這個「契約」，自然北約、歐盟受屈受辱，尤其是原來華沙條約俄羅斯周邊國家更不會同意，諸如愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭等國，會引起很大的反響。

美俄雙方為了互相施壓，便在俄烏邊境擺了這一局。

在我看來，美國真正的目的，也如同抽身阿富汗、中東一樣，安撫俄羅斯，轉而集中力量放到印太、南海、台海區域，與中國博弈與對決。

這也就是《孫子兵法》中的「上兵伐謀」，即美國全球戰略中的地緣政治策略謀略一局。問題是拜登不幸踢在了普丁這塊鐵板上，這就是問題的關鍵。

廖天琪：我覺得俄羅斯與烏克蘭問題，不是一個真正的問題，這背後有很多其它問題，或者說是奧妙。我的感覺現在整個世界各方面的勢力均衡似乎失衡了，美國拜登因為國內有很多很多問題，你看看它的疫情現在完全失控，他沒有辦法對付；美國整個經濟生產秩序、經濟發展計劃，其實也沒有辦法落實、修復與恢復；在這樣的重重困局中……拜登必須在國際上拋出一個更大的議題吸引眼球，在台海、在印太區域製造一個危機，但又不太願意由美國首先挑起事端，冒出頭來，所以拜登希望俄羅斯與烏克蘭之間爆發危機。

拜登說要派軍隊、派3萬美國兵到歐洲來，現在已有8500美軍到了波蘭境內。我覺得這些都是假議題，不是真正的，事實上美國是想在歐洲那邊製造一點危機，再在亞洲製造一個危機，造成俄國與中國兩大勢力沒有辦法結合在一起了。俄國要在歐洲對付北約國家和美國，中國要在亞太地區來面對美國結合的其他各方勢力，比如說奧庫斯（澳英美組成的AUKUS）勢力，等於是把他們的力量分開與拉開。我其實沒有更多、更清晰的看法，我覺得這是一個世界局勢的彼此牽制，彼此牽動。比如說我覺得現在根本不可能在烏克蘭那邊發生真正的衝突，只可能是小小的局部衝突，但是絕對不會爆發大的衝突。普丁不是在中國嘛，他在那邊重要的事情多的是，他不會在這個時候發動戰爭的，而且俄國跟德國之間有這麽重要的北溪線的項目合作，它是不會扯破臉的。（待續）