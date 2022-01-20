在我的人生旅程無論是求學或是求職就業，我一向本著正心誠意，終身學習，全力以赴，努力奉獻的精神，因而真是感恩上蒼神明的保佑，在每一階段時期皆有良師益友，長官同仁等大貴人們的指導提攜牽成，而在任何求學及工作上得以克服各種困難，而一一的完成預期的理想指標，且往往偶爾也會出現奇蹟似的第一或唯一的恩典，令我永遠懷著感恩的心去思量那些終身難忘的境遇，首先就從我所出身的故鄉台灣最南端的屏東恒春半島的車城鄉海口小漁村談起，大約三歲多左右，我常與幾位小同伴至海邊玩水，在當中玩伴中我是第一個學會游泳且會潛水者，也是第一個自學自演布袋戲，召集多位玩伴來觀看我所演的活動者，因而無形中我就成了所有小時玩伴各種集體活動的召集者，也是互相合作互相支援救助的孩子頭，如一起看牛，牛被地主牽走，一起向地主交涉討回牛隻的代表者，同伴被欺負時，出面討回公道者，因為我的家住在警察派出所附近，我常到那裡遊玩，且有空就幫派出所主管及警員的小孩輔導功課，深得當時管區大人們的喜歡，也在他們那裡得到教導簡單的柔道搏擊的拳腳功夫，因而在就讀中小學時代，這些小小的功夫就成為健身防衛的基本功，至今仍是受惠無窮。在我讀小學時代由於國語算數成績優異因而常被老師派任為小小老師協助導師為同學温習功課。在讀恒春初中一年級起就被級任導師江一舟老師指派為和班的班長，也在校長陳廷輝恩師指派下代表恆中出席全縣作文及時事測驗而獲得了前茅成績，回校後榮獲校長在全校集會中公開表揚，而我的導師江一舟老師為了鼓勵我特在其所住宿舍燒了幾道他最拿手湖南料理，特別宴請校長及學校行政主管們，並由我在旁協助招待事宜，這是當年我就讀中小學時代，師生濃厚情誼之最佳寫照，而由於恩師的諄諄教誨，為我以後求學及就業之能量立下了深厚之根基，而在1964年（民國53年），我是恒春初中畢業後唯一考取屏東師範學校（現國立屏東大學），也直升恒春高中並以優異成績考取屏東高中，我由於家境關係而選擇就讀公費的屏師（屏大）。在屏師（屏大）我接受了一千多日的文武合一，術德兼備的優質師範教育，畢業後我奉當時教育廳之派令至故鄉屏東恒春大平國小任教服務，那兒的風景美麗，學生們都很活潑可愛，品學俱優，奮發向上，孝順父母，尊師重道，畢業後無論是升學就業皆有傑出的表現，在完成三年的師範生義務任教後，我即告別可愛的故鄉，負笈北旅先考入輔仁大學深造，在半工半讀苦的的情況下一邊全心投入文史哲等方面的探討，並輔修法學，強化外語能力，準備考國內或出國唸研究所，後考入台大法學院三民主義研究所（現國家發展研究所）第一屆碩士班取得法學碩士學位，又入當時全國唯一設立的中國文化大學三民主義研究所取得法學博士學位後，旋即先後獲得台大及警大聘入開授法政課程，於2009年（民國98年）10月由互中央警大借調至崇右影藝大學擔任副校長暨財法系主任，法商講座教授，之後進入國立臺北商業大學擔任榮譽講座教授，國立東華大學通識教育大師典範講座，校務顧問，並能施展所學在大型幸福企業集團及全國性商業總會服務及從事警消公益志業，以回饋國家社會於我厚植之鴻恩大德。仔細回顧我這一輩子的求學就業生涯的主要特質，大約有以下幾項特徵因而感動天人及偉大的大貴人及良師益友的指導提攜培植。

1、誠懇待人的心，獲得長官及同仁朋友的信賴與大力協助。

2、服從長官及師長教導，全力以赴，使命必達，任務必成。

3、以國家興亡匹夫有責的道德良知與使命感，因而我無論做任何事，總會有一批志同道合之仁人志士好友相挺相助，所謂得道多助，古不變之真理。

4、海納百川，有容乃大，尊重多元文化與別人不同意見的胸襟。

6、吸收世界最新資訊，不斷自我充實知能的毅力與恒心。

7、終身學習，終身反省，終身運動，堅守敦品勵學，愛國愛人，永遠與真理為友，乃是我這一生永遠信奉與實踐的核心價值理念及努力向前走的奮進指標。