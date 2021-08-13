國立臺灣博物館即日起至110年10月31日推出「孩籽—聽種子的故事」特展，以植物的孩子為主角，探索生命演化及傳播的故事，同時開放逾百幅種子數位影像創用CC授權，以另類方式推動文化與環境永續發展。

考量國內COVID-19疫情，本次展覽以線上開箱影片進行開幕，8月16日下午兩點由臺博館洪世佑館長及策展人楊富鈞研究助理在 臺博館臉書粉絲專頁 共同開箱。即日起到直播前，在臉書公開分享臺博開箱預告，完成指定任務，就有機會抽中微觀視界種子小卡（10名），直播當天參與互動留言，還有機會將精美展覽專書（10名）、嗒寶臺灣限定版（5名）帶回家！

種子是地球上最繁盛的生產者之一，在人類前行的路上，不論是做為糧食或生態系的重要組成，種子都絕不可能缺席。本展展題「孩籽」為「孩子」諧音，取其背後「新生代」含意，從生活應用實例、種子起源和簡史、在生態環境中扮演的角色等面向進行探討，希望引導民眾持續地傳承與探索關於生命的故事，從而思考人類永續經營上可採取的行動方案。

展覽以七項與種子相關的生活應用實例強調種子的無所不在與重要性，包括鏡子前的保養品、風雅的提神咖啡、慶生必備的蛋糕，陪伴成長的竹槍與朴樹籽童玩，甚至達文西、維梅爾、梵谷、莫內的油畫，都有種子的身影，若種子從未出現在地球上，這些豐富我們生活的美好事物，也未曾存在。

在「孩籽的前世今生」主題中，由生活應用轉進自然史領域，將時間拉回比恐龍還要古老的古生代，從目前已知最早（地質史上的泥盆紀，距今約3.85億年）的種子原型 "Runcaria"談起，逐步介紹至中生代末期的開花植物崛起的歷程。



種子是地球上最繁盛的生產者之一，在人類前行的路上，不論是做為糧食或生態系的重要組成，種子都絕不可能缺席。「孩籽—聽種子的故事」特展現場。圖／擷自台博館臉書

「孩籽的生命力」講述種子的生態故事與特殊技能，透過圖像及實體標本，探看種子如何利用自帶便當、爆烈移動、乘風飛行、波浪前進等各種特殊技散播各處，成為今日地表上的要角。最後，展覽也將「大型種子庫」、「藏種於民」和「棲地保育」比擬為三艘型態各異、但卻相輔相成的種子方舟，介紹種子在永續議題上的重要性。



展覽以七項與種子相關的生活應用實例強調種子的無所不在與重要性。圖／擷自台博館臉書

值得一提的是，臺博館為推動藏品及科普資源多元利用價值，以開放共享精神，將本次策展期間製作的逾百幅種子數位影像開放創用CC授權，加速文化資源和知識的流通與對話，期待能激發繁衍出更多豐富的價值與創意。詳情請上臺博館官網查詢。



看種子如何利用自帶便當、爆烈移動、乘風飛行、波浪前進等各種特殊技散播各處，成為今日地表上的要角。圖／擷自台博館臉書

「孩籽—聽種子的故事」特展

時間：110.8.10（二）~10.31（日）（週一休館）

地點：國立臺灣博物館 本館一樓西展間（臺北市中正區襄陽路2號）

票價: 全票 30元、半票 15元（本館及古生物館一票共用）