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每日國際焦點

法國尼斯教堂發生持刀兇手大喊「真主至上」砍殺3人，其中一人遭斬首的血腥慘案，兇手之後遭逮。亞維儂也有一起持槍大喊「真主至上」威脅路人案件，遭警方當場擊斃。總統馬克宏強化重要景點、機構的軍力佈署。將安全威脅層級提升到最高。

美國國務卿蓬佩奧表示敬佩印尼捍衛主權，拒絕中國非法聲稱海域主權。中方把納土納群島經濟海域畫到南海「九段線」之內。蓬佩奧並敦促印尼重視中國虐待維吾爾族穆斯林，表達這是對伊斯蘭信仰自由的最嚴重威脅。

印尼

美國國務卿蓬佩奧表示敬佩印尼捍衛主權，拒絕中國非法聲稱海域主權。中方把納土納群島經濟海域畫到南海「九段線」之內。蓬佩奧並敦促印尼重視中國虐待維吾爾族穆斯林，表達這是對伊斯蘭信仰自由的最嚴重威脅。

越南

中颱莫拉夫侵襲造成多處土石流31死。越南先前已經因豪雨造成160多人死亡。

法國

尼斯教堂發生持刀兇手大喊「真主至上」砍殺3人，其中一人遭斬首的血腥慘案，兇手之後遭逮。亞維儂也有一起持槍大喊「真主至上」威脅路人案件，遭警方當場擊斃。

總統馬克宏強化重要景點、機構的軍力佈署。將安全威脅層級提升到最高。

梵諦岡譴責暴行，表示不容忍恐怖主義。

土耳其譴責暴行。

俄羅斯譴責暴行，但也抨擊不能侮辱宗教信仰。

白俄羅斯

盧卡申科更換內政部長、重組國安單位，以對應抗爭。

德國

動員數千警力加強防疫封鎖措施。

墨西哥

瓜納華托州發現祕密墳塚內有59具屍體，可能為毒梟大屠殺造成。

美國

微軟偵測到來自伊朗的駭客攻擊。

黎巴嫩

以色列與黎巴嫩海域談判順利，11月將繼續談判。

以色列

聯合國人道事務協調廳聲稱約旦河西岸的以色列屯墾者有19起違反行為，燒毀1000棵巴勒斯坦人的橄欖樹，破壞其收成，巴勒斯坦人有23人受傷。過去以色列屯墾者往往是巴勒斯坦人暴力攻擊目標，包括遭刀砍槍擊與車撞，如今以色列更有計畫，在軍方保護下，以驅逐扔石頭暴民的理由，驅逐、阻止巴勒斯坦人收成，逐步實質上從根源徹底消滅巴勒斯坦。

沙烏地阿拉伯

吉達發生持刀襲警，一人被捕。

衣索比亞

阿法爾州、索馬利州邊界民兵衝突27死。

民主剛果

烏干達民兵攻擊村落造成18死並燒毀教堂。

塞內加爾

約140偷渡客在外海溺斃。