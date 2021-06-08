奎山中學董事會辯稱該校畢業典禮是分組在室外舉行，每組九人，未違反「室外十人以上不得聚會」的規定。示意圖／擷自奎山中學網站

台北市私立奎山中學，不顧防疫禁令、不顧畢業典禮全面停止辦理的規定，仍在29日堅持舉行畢業典禮，不但不顧教育局的規勸，還嗆聲「要罰就罰啊」，更對相關人員嘶吼、要求離開，竟認為禁止畢業典禮的舉辦是「仇富」心態。

種種荒腔走板的行為不只令人嘆為觀止。扯的是，據該校長吳正東說當日他依規定在家防疫，舉辦畢業活動是董事會的意思，他已經盡了勸告的義務。換句話說，私立奎山中學董事會的決定，當然是大老闆心態，不管國家法令又不懂教育的做法，讓我忍不住想起軍閥馮玉祥手下的「十三太保」之一的「飛將軍」。

簡單說一下飛將軍韓復榘的故事，1938年已身為國民黨山東省主席的韓復榘到山東齊魯大學視察，學校為了表示對韓的歡迎特意舉行了一場籃球賽，韓復榘看了比賽沒幾分鐘就突發大火，猛拍桌子高聲大喊隨從：「快把學校教育長和總務科長找來」，來人趕到，韓指著這兩人說：「學校的經費都讓你們給貪污」，兩人否認說絕對沒有貪污，但韓卻說：你看學生窮的只穿一個小褲頭，十幾個人搶一個球，過兩天到省政府領點錢，這十幾個人每人發一套新衣服、每人發一個籃球去玩，免得讓人看到這個窮酸樣！一個球搶來搶去，太不雅觀了，成何體統！

漠視防疫是負面教育

奎山中學董事會和飛將軍，即便相距八十多年，那種思維與作風還真有異曲同工之處。論其背景與年代，尚可理解。但學生、家長及校方等樂在參與，就令人匪夷所思了。還辯稱畢業典禮是分組在室外舉行，每組九人，未違反「室外十人以上不得聚會」的規定。顯然的，學校帶頭違法，家長及學生跟進，這樣公然集體違法的畢業典禮，才是擁抱人生最好的記憶嗎？一定要違法，才可畢業嗎？一定要有違法的典禮，才叫畢業？

如果，奎山中學的師生還是堅持被獵巫了，被汙名化了，其實你們是不是貴族或被仇富都不是問題的重點。重點是，鑽營法律、遊走法規邊緣就是你們教育或人生學習的重要目標嗎？或者這就是你們一心想要的「人格」教育？

也許，奎山中學該與飛將軍並駕齊驅，就不會有所謂的獵巫之憾吧？