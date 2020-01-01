蔡英文總統日前在電視辯論上提到，只要台灣內部團結，北京終究得和台灣接觸交流，媒體詢及，未來連任後是否有時間表及具體步驟實現台灣內部的團結、重啟兩岸交流互動？蔡英文今（1）日表示，整個區域情持續變化中，對任何領導人來講，設定時間表是不可能、也是不智的。

蔡英文今天在總統府發表元旦談話，針對印太戰略成形以及中國壓力，台灣未來的兩岸策略及走向，她在會後受訪時表示，絕對不接受「一國兩制」，至於印太戰略的部分，在考慮各式各樣的戰略，或者是國際間關係的形成，最重要的原則就是要符合國家最大的利益，不論是台灣的安全，或者是自由、民主的確保，或整體發展的利益，這些都屬於國家利益，在這個前提之下，願意跟所有的國家來合作，並且參與區域合作計畫。

她提到，現在比較具體、而且積極在進行的，例如跟美國合作的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）計畫，就提供跟亞太、印太地區所有其他國家一個平台，不論是在國家治理、婦女議題，或者很多議題上，都可以坐下來一起來討論。

另外，也有其他的民主國家願意加入GCTF，一起來舉辦相關的活動，她說，美國近來提出的印太戰略也提到台灣的新南向政策，願意跟台灣在新南向政策上面有合作的可能。新南向政策確實也提供了一個平台，讓台灣跟這個區域的民主國家，或者區域裡面經濟發展程度相對比較高的國家，都可以一起在很多的議題上面合作，同時，也可以在新南向國家提供他們所需要的基礎建設或其他經濟發展方面的協助。

至於重啟兩岸交流是否有時間表？蔡英文回應，經過這次選舉後，台灣人民對於兩岸關係跟中國的態度，大家都有一個審視的機會，在選舉的過程，她也一再呼籲必須要團結，也提出四項共同認知，在面臨中國壓力步步進逼的情況下，希望繼續凝聚台灣人可以有更多、更強的共識，還有團結的氛圍，但是整個區域情勢都還持續在變化當中，面對這樣複雜、變動中的區域情勢，對任何領導人來講，設定時間表是不可能、也是不智的，會隨時掌握機會來促成國內的團結，也會在機會適當、不設政治前提的情況下，能夠跟中國繼續展開一個有意義的交流。