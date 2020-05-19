高雄市財政局局長李樑堅面對聲勢浩大的罷韓運動，寫了一份建議給韓國瑜市長，提出十大密招應對，包括誠摯道歉，在這段時間要謹言慎行、別亂開玩笑，亂比喻（尤其對女生），話不要講滿講大，做不到就不要誇大其詞、徒增困擾。

古云「知子莫若父」，李局長對韓國瑜的了解超過韓爸。韓國瑜豈止紙上談兵，而是對著空氣談兵，然後可以否認一切，以為在空氣中就不會留下痕跡。

如果說總統府是被駭客入侵變造文件來製造混亂，那麼上呈韓國瑜的這份密件則是洩密了。李局長沒有否認是他寫的，韓國瑜也遵照他的建議出來「誠摯道歉」，因為是按照別人的建議而不是出自內心，因此還不願站起來鞠躬，因此其誠摯不但要打折扣，還可能是負數。因此如果這段時間內他閉口不談女生（佳芬姐除外），也不是真心的。

密件外流 眾叛親離

這份文件只給韓國瑜與幾位副市長，居然可以流出來。可見韓國瑜的核心團隊出了問題，首先被懷疑的當然是幾位副市長，再就是他們的機要秘書。不論是誰，都說明韓國瑜已經處於眾叛親離的地步。

就在此時，高雄市出現「我不是韓粉」的文宣。這位自稱的退休老師而署名「我不是韓粉」根本是「此地無銀」。因為不但大肆污衊罷韓運動，而且非常大手筆，將黑函派送到全高雄市的每個家戶，派報總花費恐超過百萬，其規模絕非個人能力所及，除非是國民黨黨產開支，韓粉更可能是「韓分」，韓國瑜之「分身」也。這一招就顯得是個賤招，不但無法擋住罷韓，還會助長罷韓。

相對韓粉，李局長說，韓市長的道歉是大家的建議。他沒有居功自傲，懂得為臣之道，了解伴君如伴驢。他不是韓國瑜家族的「內舉不避親」，而是義守大學教授副校長，以前幫過黃俊英選市長。如果從用人唯才的角度，未來的高雄市長可以考慮讓他繼續發揮才能，為高雄服務。

不管怎樣，韓國瑜目前方寸已亂。自以為是，把個人利益看得高於一切而 I do 者，最終難免要受到歷史的裁判。高雄市民就是公平正義的裁判者。







高雄市財政局局長李樑堅面對聲勢浩大的罷韓運動，寫了一份建議給韓國瑜市長共三頁。圖／擷自WE CARE 高雄臉書