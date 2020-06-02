韓國瑜說「台獨比梅毒還可怕！」不僅侮辱高雄人，也侮辱全國的台灣人。6月6日罷韓投票，高雄人能否為自己的尊嚴，也為全國台灣人討回公道？圖／擷自Wecare高雄臉書

韓國瑜要參選高雄市市長，憑著他曾經到過北京大學「受教」的背景，再赴中國「朝覲」，冀望獲得中國共產黨的「欽點」，赤裸裸地向中國共產黨交心，謂「台獨比梅毒還可怕！」，中國國民黨盡力配合，提名為高雄市候選人。

韓某善於演戲，以一個富豪偽裝成一貧如洗的「庶民」，靠著「一碗滷肉飯與一瓶礦泉水」在度日子，竟然因此騙取高雄人的選票，以高票當選市長。

但韓某在選舉期間對高雄人的承諾無一兌現，一躍而參選總統，雖然失敗，但獲得選票換得財富。高雄人竟為人作嫁！

反觀中國國民黨，當時受到「什麼壓力」，排斥土生土長的台灣人而不得不提名韓某，至今還沒有向國人交代，現在又在支持韓某的「反罷免」，也應該對台灣人說清楚；這是政治責任，也是義務！

台獨比梅毒還可怕？ 侮辱台灣人！

目前，高雄人應嚴肅的檢討自2018年以來的情形。韓某對時時刻刻企圖侵略台灣的中國共產黨交心，謂「台獨比梅毒還可怕！」不僅是侮辱作為台灣人的一份子之高雄人，也是侮辱全國的台灣人；「這是對台灣人發動無止境的戰爭」。（請參考2019年7月3日筆者在《民報》網站刊載的〈 選舉文化的墮落，台灣民主政治的危機 〉。）

台灣的國家主權，基於「主權在民」的原則，屬於台灣人，不是任何人、任何勢力可啄噣的。

台灣是一個自由、民主的社會；台灣的領土自古，甚至現在都不是中國的領土，這是歷史事實！台灣的主權屬於台灣人，台灣人追求一個「主權完整」，且「完全獨立」的國家是「天經地義」的事情。這就是說，台灣人擁有「自決權」；這是國際社會不得忽略，而且不懼中國流氓霸權的威脅，正在不斷發聲支援的事情。

6月6日罷韓的投票，希望高雄人有見於此，為自己的尊嚴著想，也為全國台灣人討回公道！

最後，高雄人不妨再想一下：韓某流亡來台，不僅因台灣社會賦予的條件使他能夠生存，甚至榮達，還可以參選，竟然依附日夜騷擾台灣安全的敵人，出賣台灣（人）。姑息養奸是自古明訓。若讓此情勢繼續發展下去，有投票權的高雄人，如何對得起祖先和保護自已的子孫？

以上，我做為一位歷史學者，向高雄人拜託，6月6日明快的抉擇，向歷史交代！