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印太—7月22日

印度

美國國務卿蓬培奧於線上舉辦的美印商業大會(U.S.-India Business Council)印度點子峰會(India Ideas Summit)上，敦促印度降低經濟對中依賴，包括電信、醫療物資等領域。

印尼

印尼政府表示於巴布亞省擊斃的父子是武裝分離主義分子。巴布亞省自1969年併入印尼以來一直有獨立運動。但巴布亞國家解放軍表示兩人與解放軍沒有關聯，是無辜的老百姓。

歐俄—7月22日

英國接受香港移民

英國內政部長表示，將在2021年1月起對香港開放近300萬移民名額，可取得完整英國公民權，申請者不必先在英國有工作才能來到英國，可以先來英國再找工作，可攜帶直系親屬。不需經過技能測試、收入門檻、經濟需求測試等篩選，開放的名額沒有上限。

美洲—7月22日

美國

美國逮到中國包庇駭客，為「保護美國智慧財產權以及美國人的隱私資訊」，限令中國72小時內要關閉德州領事館。

美國國務卿蓬培奧表示美國與盟邦「過去全都有點天真，認為可坐山觀虎鬥看著俄羅斯與中國越來越激進的爭奪北極利益。」但是「我們有點遲，這也無妨，我過去曾經參加派對遲到，還是玩得很開心。我們會成功的。」

格陵蘭

格陵蘭歷史上向因紐特人傳教的丹麥傳教士漢斯·埃格德，遭「黑人生命重要」(BLM)左派破壞分子指為殖民者，因而噴漆破壞他的銅像，格陵蘭人為銅像的去留發起投票，以923:600決定留下銅像，保存格陵蘭歷史，不向破壞分子的偏激價值主張低頭。

哥倫比亞

哥倫比亞政府21日於瓜維亞雷省清剿哥倫比亞革命軍殘黨時發生意外，黑鷹直升機失事墜毀造成9死。哥倫比亞革命軍在2016年與政府簽屬和平協定，但有部分殘黨不接受協定，仍繼續反抗。

亞非—7月22日

土耳其

土耳其進軍伊拉克東北地區打擊庫德族，建立軍事基地並派出軍是無人機攻擊庫德族山區據點。土耳其6月17日發動爪虎行動出兵進入伊拉克東北地帶推進40公里並建立超過30個臨時基地，目標在摧毀連結土耳其境內東南地帶反抗勢力庫德族工人黨的境外根據地。伊拉克政府6月召回大使表示抗議，但實質獨立的庫德族政府，卻反而不敢觸怒土耳其。

土耳其先前在三年內發動三次進軍敘利亞，清掃庫德族工人黨根據地，並阻止俄羅斯支持的敘利亞政府軍消滅敘利亞伊德利卜省反抗軍。

利比亞

土耳其與俄羅斯21日同意繼續推動利比亞內戰停火，但是土耳其表示俄羅斯支持的、控制東利比亞的利比亞國民軍是非法政權，必須先撤兵退到2015年的戰線。土耳其支持的是控制西利比亞的民族團結聯盟。

俄羅斯外長也表示兩國同意繼續推動停火。

美國總統川普與阿聯酋實質領袖，阿布達比親王穆罕默德·本·扎耶德·阿勒納哈揚，電話討論區域安全問題，包括利比亞各方外國勢力應該撤軍。

埃及

埃及軍政府表示21日擊退民兵恐怖分子對西奈半島軍事據點的攻擊，擊殺18人，埃及軍2死4傷。

科威特

91歲的科威特國王薩巴赫·艾哈邁德·賈比爾·薩巴赫5日接受手術，手術成功順利，之後將前往美國繼續後續治療。

葉門

陷入分裂內戰的葉門食物嚴重短缺，有可能爆發大飢荒。葉門80%人民都仰賴人道救援生活。

阿富汗

阿富汗安全部隊空襲東阿富汗，炸死45人，其中包括塔利班，但也至少有8位平民

南非

南非餐廳與酒吧發起全國抗議行動，要求停止「殺死工作」的防疫禁令。

南非電力供應問題，在疫情中因為全國用電量大減一度改善，4個月沒有停電，但是隨著防疫措施部分鬆綁，工商業部分恢復，結果電力不足的狀況又浮現，導致7月起必須分區限電。

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