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每日國際焦點

比特幣大跌，加上電動車競爭對手路西德汽車以240億美元估值借殼上市，使得特斯拉股票跟著大跌。

Facebook表示，澳洲提出修改法規，讓Facebook可以挑選新聞合作夥伴。

印度藥廠尋求本地化原料藥供應鏈，以降低對中國依賴。2019年中國佔印度原料藥供給半數。

歐盟呼籲中國允許有意義的前往新疆調查。

馬來西亞

儘管法院宣判非法移民可暫留，仍遣送千名緬甸非法移民回到緬甸。

緬甸

政變後首位外長訪問，印尼外長將於25日抵達。

G7外長譴責緬甸鎮壓抗爭。

澳洲

Facebook表示，澳洲提出修改法規，讓Facebook可以挑選新聞合作夥伴。

菲律賓

為取得疫苗，提供數千名醫護人員，交換英國與德國捐贈疫苗。

印度

藥廠尋求本地化原料藥供應鏈，以降低對中國依賴。2019年中國佔印度原料藥供給半數。

亞馬遜Prime Video上戲劇因被認為侮辱印度教，引發眾怒，警方偵訊印度亞馬遜高層4小時。

新德里法院允許Disha Ravi保釋。

尼泊爾

憲法法庭宣判總統解散國會違憲，國會將恢復原職。

泰國

本周將開始優先族群施打疫苗。

歐盟

呼籲中國允許有意義的前往新疆調查。

針對納瓦內利案制裁俄羅斯4名官員。

以美國GameStop軋空案為由，打算立法禁止類似羅賓漢的平民交易平台，

歐元區19國經過數個月通縮之後，1月回到通貨膨脹。

加拿大

國會通過稱中國種族屠殺維吾爾人，中國暴怒。

英國

首相強森表示樂觀可在6月完全解封。

喬治亞

警方突襲反對黨辦公室逮捕反對黨領袖，引發數百人抗爭。

摩多瓦

憲法法庭判決總統想再度任命遭議會否決的閣揆人選違憲。

希臘

醫師抗議第一線抗疫資源不足，發起一日罷工。

波蘭

受歐洲禽流感疫情影響，蛋供應短缺。

美國

聯合航空波音777引擎事故調查初步顯示與金屬疲勞有關。

比特幣大跌，加上電動車競爭對手路西德汽車以240億美元估值借殼上市，使得特斯拉股票跟著大跌。

逮捕知名毒梟「矮子古茲曼」妻子，罪名是在丈夫入獄服刑時接掌他的毒品事業繼續運作。

2020年疫情使美國鋼廠減產，產能尚未恢復，需求先恢復，導致各產業嚴重缺鋼，鋼價自2020年8月以來大漲160%。

2020年美國銀行獲利大減36.5%。

2月美國消費者信心指數提升到91.3。

加拿大

總理杜魯道與美國總統拜登23日會談討論鑰石XL輸油管線問題的歧見。

巴西

審核通過輝瑞疫苗，但是無法取得因此無法施打。

幾內亞

23日開始施打伊波拉疫苗。從醫護人員開始，接觸過病人的人員都施打。

卡達

與埃及復交後首度使節團會議，於科威特舉行。

以色列

避免納唐亞胡與拜登直接衝突，改由遊說拜登的資深幕僚來解決對伊朗戰略的歧異。

土耳其

稱希臘騷擾其派往愛琴海的研究船。希臘先前對土國派研究船嚴正抗議。

黎巴嫩

政客利用特權先施打疫苗，引發國際抨擊，世界銀行威脅要停止資助黎巴嫩疫苗經費。

阿拉伯聯合大公國

國營軍武製造廠EDGE希望能加入F35供應鏈。

沙烏地阿拉伯

以石油危機聞名於世的沙國前石油部長艾哈邁德·亞瑪尼，以91歲高齡於倫敦去世。

阿富汗

和談開始以後，平民在衝突中死傷反而大增，聯合國報告顯示。

福和會官方網頁：www.fratwn.org