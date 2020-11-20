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每日國際焦點

加拿大列出中國、俄羅斯、伊朗、北韓為主要資安威脅。保守黨領袖表示總理杜魯道對中國天真不知所措，保守黨若勝選，不會為了貿易犧牲國家安全、價值與盟友，將對中國強硬，包括抵制中國產品。保守黨為首的在野黨呼籲執政黨對中強硬、禁用華為。

英國首相強生稱削減國防預算的時代結束，計畫打造英國海軍為全歐最強。預期川普時代不再，各國均積極加強軍備。

美國國務卿蓬佩奧19日訪以色列西岸屯墾區與戈蘭高地，是首位美國國務卿訪問兩地，表達支持以色列合法佔有兩地的主張，並稱兩地生產的產品銷售美國時，可標示產地為以色列，歐盟規定屯墾區產品只能標示為屯墾區，因為認為以色列佔領違反國際法。

衣索比亞控訴提格雷出身的譚德賽支持提格雷、為提格雷遊說，稱譚德賽為罪犯。空襲提格雷首都默克萊造成許多大學生傷亡。提格雷表示夏爾已經淪陷，但阿克蘇姆仍在提格雷控制下。

香港

五眼聯盟關切中國取消香港立法會議員資格。

加拿大

列出中國、俄羅斯、伊朗、北韓為主要資安威脅。

保守黨領袖表示總理杜魯道對中國天真不知所措，保守黨若勝選，不會為了貿易犧牲國家安全、價值與盟友，將對中國強硬，包括抵制中國產品。

保守黨為首的在野黨呼籲執政黨對中強硬、禁用華為。

巴基斯坦

總理抵達阿富汗首都喀布爾見阿富汗總統。

泰國

總理威脅使用所有法律手段對付抗爭者。

英國

首相強生稱削減國防預算的時代結束，計畫打造英國海軍為全歐最強。

政府估計7~8月熱浪造成額外2556人死亡。

英國將隨美國自阿富汗撤軍。

在海上攔截載有69個阿爾巴尼亞偷渡客的漁船，含船員逮捕72人。

歐盟

規劃主要軍事戰略「戰略指南」，加速軍事獨立自主，完整規劃預計2022年出爐，針對六大領域：戰車、戰艦、無人機、干擾科技等，但不會列出主要威脅，因意見分歧，法國主要威脅為伊斯蘭，中東歐主要威脅為俄羅斯。英國脫歐之前一直反對歐盟強化軍力，如今英國脫歐後，法國主導下戰略反轉，法德西義希望歐盟共同發展國防，可避免國家軍事工業競賽，總體來說減少經費。

德國

通過23億歐元預算購買31架空中巴士直升機。

匈牙利

同意向挪威孔斯貝格與美國雷神購買NASAMS防空飛彈，2023年出貨。匈牙利逐步汰換老舊軍備，先前採購空中巴士H225M直升機、山貓步兵戰車。

法國

最高法院給政府3個月時間要求執行氣候政策。

捷克

總統稱川普應接受敗選不要丟臉。捷克總統2016年時大力支持川普。

塞浦路斯

歐盟表示土耳其對塞浦路斯的態度讓土國離歐盟越來越遠。

白俄羅斯

歐盟計畫加大制裁範圍，包括企業。

瑞典

發現養貂業員工身上有冠狀病毒。

丹麥

農業部長因為滅貂令違法而下台。

希臘

難民營鬥毆，逮捕一名敘利亞伊斯蘭國嫌犯。

尼加拉瓜、宏都拉斯

颶風颶風艾奧塔已造成中美洲與哥倫比亞40死，主要在尼加拉瓜、宏都拉斯。

以色列

美國國務卿蓬佩奧19日訪以色列西岸屯墾區與戈蘭高地，是首位美國國務卿訪問兩地，表達支持以色列合法佔有兩地的主張，並稱兩地生產的產品銷售美國時，可標示產地為以色列，歐盟規定屯墾區產品只能標示為屯墾區，因為認為以色列佔領違反國際法。蓬佩奧由以色列總理納唐亞胡陪同，納唐亞胡稱蓬佩奧與川普都是以色列長久的朋友。2019年蓬佩奧打破數十年的美國政策，稱以色列佔有兩地與國際法沒有不符。

衣索比亞

控訴提格雷出身的譚德賽支持提格雷，為提格雷遊說，稱譚德賽為罪犯。

空襲提格雷首都默克萊造成許多大學生傷亡。

提格雷表示夏爾已經淪陷，但阿克蘇姆仍在提格雷控制下。

巴勒斯坦

將派回阿拉伯聯合大公國與巴林的大使。

沙烏地阿拉伯

開放與伊拉克邊界的阿爾阿爾邊界通行，這是1990年波灣戰爭以來首度開放通行。沙國積極拉攏與伊拉克關係以拉近伊拉克不要靠向伊朗。

埃及

西奈半島北部天然氣管線爆炸。

黎巴嫩

總統在與以色列的海域談判中指定分界線起點。以色列表示黎巴嫩已經改變立場七次，不利於產生談判結果。兩國在美國川普政府調停下開始談判，如今可能觸礁。

伊朗

宣稱革命衛隊新增可搭載艦載機的軍艦。

烏干達

逮捕明星反對領袖Bobi Wine引發抗爭造成3死34傷。

福和會官方網頁：www.fratwn.org