獵山豬，1948年杜聰明博士在日本東京受日本醫學會邀請演講台灣醫學進步史時，介紹原住民用的相片，就有這張泰雅原住民獵到山豬，山豬又大又壯。圖／陳順勝提供

日前到日月潭住宿日月行館看到原住民獵山豬的雕刻，背著獵到的山豬，小小的，覺得「花拳繡腿」，因而我找出我收集到原住民各族的圖片。這太外行的雕刻內容，讓我會心一笑。

我印象最深刻是1948年杜聰明博士在日本東京受日本醫學會邀請演講台灣醫學進步史時，介紹原住民用的相片，就有這張泰雅原住民獵到山豬，不像雕刻所示背小孩樣的，那山豬又大又壯。

狩獵文化是在地知識的表現，對於環境生態的智慧，獵人和生態之間的互動、適應、觀察與經驗累積，建立了珍貴而難得的在地知識與技能，這就是獵人精神。真正的獵人，瞭解動物行為，也會尊重動物的繁殖，不會趕盡殺絕，例如，從腳印、排遺、棲息窩可以判別動物的出沒。山豬非常聰明，又凶猛，是獵人可敬的獵物，要懂得鬥智才能取勝，所以獵山豬是可誇耀的戰功。

排灣族說打了幾座山，就是指山豬，一座山代表 100隻；以頭飾豎立山豬尾巴表示，當豎立起第二條時，就代表已經獵到了 100隻山豬。而鄒族傳統是男子要獵到兩頭公山豬才能結婚。

狩獵精神的傳承的泰雅族，環境不易從事農業生產，從大自然中擷取資源，發展出以狩獵為主的生活文化。常見的狩獵方式，是利用山林環境就地取材、製作陷阱來捕捉需要的食物。雖然後來已被畜牧豢養方式取代，但對泰雅族人來說，狩獵仍具有很深的文化意涵。只在每年的11月到隔年3月狩獵，其餘時間都讓動物繁殖生長。在泰雅族狩獵文化裡，捕獲到的獵物，都必須帶回部落和族人共享。狩獵既不是為了逞兇鬥狠的娛樂，也不是為了己私利益的奪取，而是為了延續整個族群命脈的謀生之道。

2011年11月22日泰雅裡冷部落野山豬養育場的仔豬，我曾經由泰雅族人引導，清晨去爬谷關的阿冷山，標高700公尺泰雅裡冷部落有野山豬養育場，請欣賞 山豬仔豬活動 的影片。

早期布農族社會中，男子如能獵獲更多的獵物，即代表他的智慧、技能高人一等，會成為部落裡的英雄人物。而狩獵活動以12月至翌年2月。布農族人更自行研製土槍，以為狩獵使用。專獵兇猛公山豬，不為果腹，而是為「維持人與豬的和平」，避免山豬過度為害作物。



日月行館花園中的原住民獵山豬雕刻。圖／作者提供