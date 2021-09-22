《舊金山和約》（Treaty of San Francisco，1951）和《台北和約 》（Treaty of Taipei，1952） ，對於台灣的主權都沒有明確的歸屬定論。圖為1951年9月8日簽署條約舊金山和平條約（或稱舊金山和約）。擷自維基百科，公有領域

偶然讀到《鏡周刊》的一篇報導，忽感悲哀。

應美國僑胞邀請，韓國瑜赴美國參加全美台灣同鄉聯誼會在芝加哥舉辦的年會，台灣時間19日上午，於會中他發表演說，痛批民進黨假中華民國之名，行掏空國家之實。而且，不尊重歷史，為了要扭曲歷史而歪曲中華民國的意義。所以，不只中共想消滅中華民國，民進黨也想消滅中華民國，只是國際現實讓民進黨不敢這麼做。國民黨如果一直輸，就讓民進黨可以恣意妄為、橫行無阻，最終會毀掉台灣的民主和中華民國。

韓國瑜還補充，他不反對談台灣價值，可是不能把台灣價值從中華民國裡抽出來，如果台灣價值沒有中華民國的存在，就不是真正的台灣價值。他疾呼，誰都不能欺侮中華民國，中共不行、民進黨也不行，現在最需要的是重建國魂。

要回應韓國瑜的演說內容，一點都不難。

二戰後，中國 （當時是中華民國） 接收日本佔領、統治的區域，但並不代表具有該區域的主權，因此，必須在國際條約簽定後才能確認臺灣的主權歸屬。但，不幸地，中國內戰，中國共產黨大敗中國國民黨，中華民國無奈逃到台灣 （1949），苟延殘喘以求有朝一日反攻戰勝回到中國。

台灣主權歸屬未定論

不過，即使中華民國已來到台灣，而後才簽訂的《舊金山和約》（Treaty of San Francisco，1951） 和《台北和約 》（Treaty of Taipei，1952） ，對於台灣的主權都沒有明確的歸屬定論。

所以，是中國國民黨為掩蓋台灣主權地位的真相而偽造歷史，在過往的歷史課本裡，不談《舊金山和約》和《台北和約 》，只教未有條約法律效力、其實只是對日作戰之新聞公報的《開羅宣言》 （Cairo Declaration，1943） 和《波茨坦宣言》（Potsdam Declaration，1945）。

因此，其實是中華民國苟活於台灣，換句話說，若沒有台灣，中華民國不會還存在著。悲哀的是，中華民國的存在卻一直煩擾著台灣，讓台灣不平安。

來到台灣的中華民國，為徹底掌控台灣，展開無情殘酷的迫害與屠殺，不只台灣人，許多無親無故、隨著中華民國來到台灣的中國人也一樣被監禁、被刑求、被處死，非常悽慘。

於聯合國，中華人民共和國已取代中華民國；以中國歷史的觀點立場，中華民國若未消滅，中國的內戰就不算結束，國家就沒有完成統一。因此，如果台灣不從中華民國抽離，要緊緊地和中華民國合體，其實是台灣會被中華民國所拖累，不僅中國時常有打壓台灣的農產品、迫害台商、綁架監禁台灣人 （李明哲） 等卑劣行徑，連向中國低頭的國家都會踹台灣一腳。所以，韓國瑜要重建國魂──中華民國，根本不是以台灣為主體去思考台灣的利益。

其實，現在的我，面對如韓國瑜之流的言論思維，已不再有過往的激動反應，而是如見日暮西山的掙扎，一種難以同情的悲哀。反是，民進黨發言人謝佩芬對於韓國瑜演說的回應，讓我有了思緒波瀾。

她說，蔡英文領導中華民國6年多來，讓台灣在國際社會上的角色日益重要，各國對台更加重視，也加強實質層面上的交往，甚至還通過友台議案。中國持續打壓台灣的國際參與空間，很感謝韓國瑜終於意識到中共的威脅。

的確，臺灣仍在中華民國的管轄下，蔡英文當選的是中華民國總統，領導的是中華民國。這是台灣的歷史無奈與辛酸，不是正義和真相下的正常主權發展。曾在1991年全國黨代表大會通過「主張透過公民投票實現臺灣獨立」之黨綱的民主進步黨，應該比誰都還了解這個台灣主權不正常與不正義的歷史。

不過，了解這不正義之真相的民主進步黨，在2014年凍結了台獨黨綱。理由：

🔴民進黨總統或候選人已經以行動接受中華民國，否定台獨黨綱。

🔴兩岸和平發展已成主流，台獨黨綱導致民共交流障礙，民進黨因此自絕於兩岸議程之外，坐視國共兩黨壟斷兩岸主導權。

🔴台獨黨綱主張建立台灣共和國，形同反對中華民國、追求改變現狀，徒增國際社會誤會疑慮，導致民進黨難以爭取國際主流支持。

民進黨為保政權放棄理念

前民進黨中國事務部副主任張百達還給個註解：台獨黨綱已經過去了，是舊議題、也是假議題。

很坦率，為了選票與政權，修改理念。許多不想讓中國國民黨有機會再掌權的台灣人也不認為徹底否定過往的轉彎有什麼不好，還慢慢同意與接受了2012年蔡英文所說的：「中華民國就是台灣，台灣就是中華民國」，甚至對於2020年蔡英文接受BBC訪問時的說法感到高興與驕傲：「我們不需要宣告自己是一個獨立國家。我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國台灣。」

然，這是誠實正直的論述嗎？如此一刀砍去台灣主權地位的歷史與法理真相，對於過去台灣人所受的磨難和不正義的壓迫，這是正義的言行嗎？

當然，政治人物與政黨有論述的自由，人民也有選擇接受與否的權利。只是，為求目的而不擇手段，是台灣價值嗎？這又與歪曲歷史、掩蓋真相的那個中國國民黨的中華民國相去多遠呢？（20210920）