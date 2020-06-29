掌權者都希望能夠依照己意來推動政策，如果能夠控制司法，那麼自己的人犯錯，就有可能透過對法官的干預來避開判刑。如果自己是在野而當自己的人被迫害時，政治人物對法官就會不信，而主張要有陪審來制衡。示意圖／Pixabay

內反對陪審制的人常會提出一些論調，例如陪審員可能會被收買，又會舉出一些陪審冤枉審判的實例，例如說古希臘的雅典，每年篩選六千名滿30歲公民作為陪審法官，蘇格拉底不相信神，所以遭受陪審法官判處死刑，理由是不虔誠與腐蝕青年。或者說「以為陪審是特效藥，結果變毒藥」時，誰跳出來負責？

其實一般人都看得出來，司法院反對陪審制，小英也反對陪審制，而反對的理由呢？說真的，都不是很清楚，最簡單的理由就是大哉問的回答：陪審制不適合台灣。可是如果我用政治的眼光來看，或許「換了位置，換了腦袋」應是最基本的原因，也就是說：掌權者都希望能夠依照己意來推動自己所喜歡的政策，如果能夠控制司法，那麼自己的人犯錯，是有可能透過對法官的干預來避開判刑的，但是如果自己是在野而當自己的人被迫害時，那麼政治人物對於法官就會不信，而主張要有陪審來制衡法官。

控制3個法官比控制12個陪審員簡單

大家都經歷過「法院是國民黨開」的時代，人民對於司法的痛恨與經驗是不可能那麼快消失的，照理講，民進黨被迫害的切身體驗是很難忘記的，所以才會在黨綱裡頭放入陪審制，可是何以昨是今非呢？其理由應是：政治權力是最好的春藥，辦起事情來，無往不利，控制三個職業法官，總比控制12個陪審員簡單多了，而且放入六個樣版的國民法官，更可對人民交代說，民進黨已在推動司法民主化。問題是民進黨的立委要為司法院與小英陪葬嗎？小英的任期只有四年，後小英的時期已慢慢逼近，但許多政治人物可能還希望在政治圈內打滾。

為了讓一般人乃至立法諸公對於陪審制有較清楚的理解，筆者想對幾個有關陪審制的問題做一些簡單的介紹：

一、英美的訴訟法會採取相應的制度，盡量減少因陪審所產生的弊病

在反對陪審制的各種理由當中，有一種說法是認為陪審團不適合台灣，認為陪審員可能被收買等，陪審制會產生冤獄……等。陪審員被收買是會被判刑的，這跟法官收賄被判刑一樣。另外有一點，就是：英美的訴訟法採取「集中審理制」，也就是在正式的法官進行正式的審理（trial）之前，讓當事人或檢察官、被告就案件的法律問題乃至證據透過彼此的互動，已有完全的掌握，最後才組成陪審團，而陪審團可以經過短暫幾天（甚至一天）的審理就下裁決，陪審團在刑事方面認定有罪或無罪，而在民事案件則認定有無民事責任，並決定賠償金額。這種「集中審理」就使得英美的法院有「一日法庭」（one day court）的稱呼，人們可以在一天當中在法院參觀到法庭的正式審理，而這種集中審理是可以減少陪審團的審理會拖延的情況，以減少陪審員被收買或被外界影響等的情事。

英美國家司法公信力高

二、職業法官制與陪審制，那個冤獄多？

任何審判都可能產生冤獄，可是在台灣做民調，何以人們對司法的滿意度只有30%左右呢？如果民調繼續深入問下去的話，相信60%〜70%的人都會說是被法官冤枉。換句話說，大半上過法院的人對於職業法官的判決是不信的，但是在英美，一般認為法院冤枉被告的比率是非常低的，不能因為說蘇格拉底被陪審團判處死刑，就說職業法官的審判比陪審公平。

三、被告被陪審判有罪，就無救了嗎？

許多反對陪審制的人都會說，如果被陪審冤枉就完了，因為對陪審的裁決不能上訴。這是很錯誤的說法，在此，以美國的華盛頓州為例，稍做說明，各位即可知悉：

當被告因為下列的理由，造成其實體上的權利被侵害時，他可以在陪審做裁決後十天之內向法院申請重審（new trial ）：

1、當陪審對於未經法院許可的證據、書面、文書或書加以受領時。

2、檢察官或陪審有違反之行為時。

3、發現對被告有利的新證據時。但該證據必須具有如下的條件：在正式審理時，即使做出合理而且充分的努力，仍無法於當時提出。

4、有無法預期之事件或有審理時被突襲提出證據等的事態。

5、因為法院、陪審、檢察的程序或法院的命令有不合法之處，或是法官濫用裁量權的結果，造成被告無法接受公平的審判。

6、在正式審理時，對於被告所提出之異議，法官誤解法律而加以適用當該法律。

7、裁決違反法律與證據。

8、實體的正義未被實現。

如果法院承認被告上述之申請時，那麼就重新組成陪審，從頭開始進行審理。