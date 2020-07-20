川普總統於7月14日在白宮記者會，宣布簽署「香港自治法」，點名公佈那些玩法弄權，致使中國無法履行「中英聯合聲明」與「基本法」中，對港承諾的有關人士，及與這些人士有大量資金往來的外國金融機構。同時也宣佈終止過去給予香港的優惠待遇，因香港既已被中國撤銷一國兩制，自應與中國被一視同仁，不再享有特殊待遇，也不再能從美國出口敏感技術到香港。

川普政府已開始著手援引聯邦法律「移民與國籍法」架構，透過總統公告，禁止中國共產黨黨員及家眷到美國旅遊，甚至取消已在美國者的簽證並驅逐出境。根據統計，中國共產黨黨員人數高達9200萬人，加上眷屬可能高達2.7億人，這將是對中國政壇一劑極具震撼的打擊，因為中國高官都性黨，都有子女或親人在美國，其影響深遠堪比斷交、力道驚人。

7月13日美國國務卿蓬佩奧針對南海發表聲明，指北京聲稱擁有南海大部分區域的離岸資源，為強加控制的霸凌行徑，是屬於完全非法的行為。北京在南海騷擾菲律賓漁場，和沿岸能源開發是違法行為；北京任何侵犯他國漁場與油氣資源開發的動作，剝削區域資源都是非法的行徑。蓬佩奧說「中國無法為其南海九段線主張提出清楚法律依據，萬安灘臨越南外海，美濟礁與仁愛礁界屬菲律賓，曾母暗沙距馬來西亞56哩，距中國1000多哩；聲稱此處是中國最南端領土僅是政治宣傳手段，領土和海事主張毫無法律效力；沒有國家能主張擁有該水下領域，它們從來就不是中國的一部分。」

過去美國始終反對中國在南海的擴權，但這次是正式定調其為非法行徑，這不僅正式改變美國以前的模糊政策態度，同時也為美軍在南海向中國開戰，賦予取締非法為南海開戰提供了正當性。蓬佩奧的聲明深受南海周邊國家的認同與肯定，英國隨即宣佈將派遣伊麗莎白女王號航母到南海，以帶槍投靠行動配合與美、日即將進行的三國聯合軍演。

中國當然也不是吃素的，中國外交部發言人趙立堅，批評美國作為域外國家，頻繁派遣大規模先進軍艦軍機在南海大搞軍事化，是破壞區域和平穩定的麻煩製造者，敦促美方停止在南海問題上製造事端。另一發言人華春瑩說美國不是南海爭議當事者，卻頻頻插手南海問題，自己未批准《聯合國海洋法公約》，卻拿海洋法說事。台灣外交部亦表示，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利。其國務委員兼外長王毅14日公開指責，美國違背其過去在南海爭議問題上不持立場的承諾，是蓄意挑撥中國與東協國家間的關係，企圖製造矛盾衝突破壞地區穩定，如此唯恐南海不亂，不斷興風作浪，還派出最先進的機艦耀武揚威，破壞南海和平穩定秩序誠屬危險，值得南海地區國家高度警惕。中國正積極串聯伊朗等國家，準備與美國展開一場硬碰硬的對抗。

台灣外交部於龐培歐聲明後，也向國際社會發表聲明回應，強調南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。台灣外交部發言人歐江安在記者會上重申四點原則：一、南海爭端應依據國際法及海洋法，包括聯合國海洋法公約，以和平方式解決；二、台灣應納入多邊爭端解決機制；三、相關國家有義務維護南海航行和飛越自由；四、中華民國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域的和平與穩定，並共同保護及開發南海資源。

南海軍事化突顯中國霸權野心

其實中國所聲索的南海主權，及中華民國外交部所發表的聲明，是絲毫沒有任何法理依憑和基礎，不足採信也令人難以苟同。中華民國連台灣的領土主權都沒有，泥菩薩過江自身難保，還奢想南海主權，真是卡早睏卡有眠、幻古。想想，在二次大戰期間整個南海被日本佔領，它一直是被日本所擁有，直到1951年九月八日，日本透過舊金山和平條約第二條F款，宣佈放棄對南沙群島和西沙群島的所有治權、產權和債權。美國是被和約授權為日本領土的主要佔領權國，當然有權處理南海領域航行秩序。太平島是由美國於1946年，轉交中華民國軍事佔領，與台澎一樣蔣介石被麥克阿瑟將軍、第一號軍令授權軍事佔領台灣，但並沒有任何法律文件，記載顯示中華民國被授予台澎或南海主權。

中華民國於1947年12月自行繪制了十一段線圖，並於1948年2月公告編入其行政區域圖聲，稱擁有整個南海海域的所有權，然而那是在1946年十二月廿五日中華民國憲法制定之後，它根本就沒有被登載於中華民國憲法自己所宣稱的固有疆域，事後更沒有任何法律文件或國際條約的授權，也沒有任何國民大會修改疆域領土記錄，可以證明中國擁有南海主權。中華人民共和國於1949年建國後，宣稱繼承中華民國擁有全中國領土，於1953年自行將南海十一段圖改為九段圖，但請不要忘了舊金山和約是到1952年4月28日才生效。2014年6月中國在其出版的中國地圖中，直接載入南沙群島，成為時下所稱的十段線圖。

然而設立於荷蘭海牙的國際常設仲裁法院，於2016年7月12日判決，裁定中華人民共和國不擁有從中華民國所宣稱十一段線，繼承所得九段線圖的歷史權利。判決宣告：整個南海沒有島、只有礁。島者擁有二百海浬專屬經濟海域，礁者最多只有十二海浬經濟專屬海域。判決發布後中國根本充耳不聞，中國外交部說，法庭的裁決是無效的，不具有任何約束力、中國不會接受、也不承認。問題關鍵是中國的聲明，國際社會沒人承認也不接受。這幾年在習近平的擴權主義下，在南海各礁岩上大事興建土木，蓋機場建跑道。現在還要控管通行該海域，所有船舶軍艦，也要禁止該海域臨近國家漁民的日常作業，及海上石油鑽探。儼然將整個浩瀚南海，面積有350萬平方公里海域納歸己有，壟斷了所有航權、石油、天然氣蘊藏資源和漁民生計。

然而正如蓬佩奧所說，國際社會斷然無法接受。為了維護世界航行自由，及南海周邊各國漁民生計，與確保海洋資源，英、美、日、台、印、澳等印太聯盟已逐步自然形成。如果中國仍然繼續我行我素，南海開火勢所難免。其實南海是美中較量最理想戰場，因為沒有居民不會傷及無辜百姓。浩瀚海域容得下，任何最新科技武器操兵砲火對壘，雙方都可以在寬闊海域上，展示亮相他們最先進的制敵殺手武器，所以如果中美必須一戰，相信南海會必然是軍事首選。

自古有言：上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。戰爭是人類社會解決爭端，最後萬不得已的下下策，真是已經沒有其他更好的選擇時，還是希望能把傷亡減到最低。或許是當前人類社會難逃的劫數，庚子年總是圍繞在動盪邊緣。1900庚子年有義和團之亂，引發了八國聯軍。1960年美國當時在任總統、艾森豪蒞臨台灣。2020庚子年，我們彷彿又來到戰爭邊緣。

國際不承認中華民國存在

四年前當南海仲裁案判決時，中華民國外交部鄭重表示，「仲裁階段未曾邀請我國參與，也沒徵詢我國意見，因此本案判斷對中華民國不具任何法律約束力」。其實在判決書中有明文清楚交代，為何中華民國未曾被邀請參與。它說中華民國是一個，1949年後已不存在的國家，因這個國家已經被中華人民共和國所繼承取代。自稱中華民國的台灣政府在該份判決書中，被稱為是中國的台灣當局（Taiwan Authority of China）。

誰擁有南海主權？南海主權誰屬那是公領域，當然不是台灣說了算，更不是如馬英九所說，那是屬於中華民國所有。他7月15日還發文指責蔡英文沒有聲張主權。他說「2016年仲裁判決時，蔡英文嚴正回應，該案從未徵詢我方意見，仲裁判斷對太平島的認定，已經嚴重損及我南海諸島及其相關海域之權利，我們絕不接受。但這次對於美方的聲明，我外交部竟語帶曖昧的表示歡迎」。外交部是說「對於相關國家聲明各國對南海之主張應符合國際法規範，包括1982年聯合國海洋法公約，以及不承認與國際法相悖之主張，外交部對此表示歡迎，也促請相關國家將臺灣納入多邊爭端解決機制，以共同維護區域和平與穩定。」馬英九對國際事務的弱智寡識，令人難以苟同。

國際局勢瞬息萬變，如果我們無法務實地釐清台灣國際地位，我們將永遠被排斥在國際社會門外，無緣參加任何與判決台灣相關議題的國際會議，只能照單全收列強議決任人宰割。台灣當然不是中國的一省，台灣更不屬於任何一個中國，不論是中華人民共和國，或是中華民國不可分割的一部份。其實台灣早在1895年，就被永久割讓了。講主權要有真憑實據，台灣社會目前只擁有人民主權，但那不是領土主權。蔡英文總統已獲選連任，她的歷史史命就是必須在她第二任的任期內，清楚地、負責地告訴台灣人民，台灣目前真正的國際地位，中華民國究竟何時、依據哪紙國際條約，擁有台灣的領土主權？她要把台帶到那裡去：歸屬中國、不清不楚叫中華民國、或獨立自主叫台灣？讓全體人民有自知之明，號召海內外台灣人群策群力，才能凝聚共識、攜手打拼。把台灣建立成為一個，真正擁有領土主權、即國家主權的正常國家。台灣加油！