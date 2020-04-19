美國的武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情嚴峻，全美50州有42州下達禁足令，明尼蘇達州、密西根州等民眾近日上街抗議，要求解除封鎖；美國總統川普（Donald Trump）表示，包括德州等多個州將從20日開始解禁，重部分經濟活動，但仍需遵守適當的預防措施。

因應疫情，美國42州都下達禁足令，95%的美國人口處於半封鎖狀態，密西根州州長惠梅爾（Gretchen Esther Whitmer）宣布禁足令延長至4月30日，但包括密西根、俄亥俄州、肯塔基州、明尼蘇達州、北卡羅納州以及猶他州等地，近日都出現民眾示威抗議聲浪。

川普也在推特發文「解放明尼蘇達州！解放密西根州！」，明尼蘇達州、密西根州和維吉尼亞州的州長都是民主黨籍，外界質疑共和黨籍的川普在「搧風點火」，有政治動機。

川普18日在白宮例行記者會上表示，目前美國確診數超過72萬例，近3.8萬人死亡，以人均計算，美國疫情死亡率比其他西方國家為低，西班牙死亡率比美國高了近4倍，更指稱，死亡人數最多的不是美國，而是中國，中國死亡數字遠超美國，包括中國、大家都知道這個事實。

他提到，疫情的爆發是中國誤判還是故意？若是後者，中國必須為此後果負責，並說，美中關係一直良好，直到他們「做了這件事」。

川普指出，種種跡象顯示，美國的疫情高峰已經過去，共和黨和民主黨籍的州長們已經宣佈了具體步驟，開始逐步實施安全的階段性行動，德州與佛蒙特州將在星期一解除局部禁令，重啟經濟活動，蒙大拿州會在24日解封，但須繼續遵守適當的社交距離等相關預防措施。