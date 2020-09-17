陳定信，1943年生，出生鄉下，幼時跟隨父親寫生觀察大自然，在田地放牛常躺在牛背上，感受到水牛默默耕作、吃苦耐勞的特質，日後他無怨無悔的堅守研究工作岡位就是效法水牛精神。1968年陳定信台大醫學院醫科畢業，因為父親在他大四那年罹患肝癌，短短4個月就過世，促使他服役後選擇內科，跟隨宋瑞樓教授，埋首肝病研究。陳定信沒有放洋留學也沒有碩博士學位，打破台大紀錄，39歲通過內科臨床教授升等，1992年（49歲）成為當時最年輕的中央研究院院士，2005年（62歲）當選美國國家科學院海外院士，是臺灣醫界第一人。他在B型與C型肝炎的重大研究，乃臺灣肝病研究翹楚，被譽稱「台灣肝帝」。

陳定信，長年進行肝病研究，帶領研究團隊發現台灣肝病的元兇是B型肝炎病毒，也發現傳染途徑可以藉由母子垂直傳染。1979年由於此方面的成就，獲得前往美國國家衛生研究院從事客座研究的寶貴機會，使用分子生物學方法探討肝癌與B型肝炎的關係。1981年行政院通過衛生署提出的全世界第一個病毒性肝炎防治計劃，B型肝炎疫苗的新生兒臨床試驗也開始進行。1984年台灣成為世界第一個全國新生兒大規模施打B型肝炎疫苗的國家。陳定信，全力投入肝炎與肝癌防治以及C型肝炎病毒的根治，他的貢獻被記載入世界各國的醫學教科書。2001年陳定信受聘為台大醫學院院長，他認為教學、研究和服務都很重要，希望每個醫師都能認真的把這三樣事努力作好。在研究方面，應切記「創造新知是追求卓越的實踐」。他以培養優秀的醫療人員為第一要務，重視學術研究，期許不論醫師、老師甚至醫學生都應當投入研究，成為「醫師科學家」。



中研院院士陳定信參加2016.9.14台灣C肝治療面面觀公聽會。圖／民報資料照

陳定信希望能養成具領導氣質，富人文素養，關心社會和人類而且優秀的各類醫事人才，2005年在台大醫院大廳樹立「倫理牆」，揭示《我們的信念》，教導後進為醫之道。他於2013年退休，出版自傳—《堅定信念》，勉勵台灣學子只要有熱情，即使在台灣一樣可以有影響全世界的尖端醫學研究。

陳定信，2020年3月確診胰臟癌，即使病重，仍關心醫療事務，在新型冠狀病毒病（COVID-19）爆發後，參與COVID-19研究團隊顧問。6月24日病逝，享年76歲，他對醫療研究的貢獻與堅定的信念，是醫學後進的楷模。