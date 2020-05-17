中國湖南長沙國台辦找台商搞派對，辦摸彩，替老韓助選案件，已經進入司法程序，更增加高雄人罷韓決心。諾大中國，肯定不只有長沙國台辦吃飽沒事作，有多少國台辦撒大錢，決心把老韓拱上總統寶座，也只有台辦心裡清楚。但是，此案一出現，也替王立強特務案件佐證，「中共國」的國家機器介入台灣民主選舉，手段很粗糙，花錢很兇狠，正處在罷韓聲浪甚囂之際，此案對老韓未來當然不利，因此，老韓二度向法院提出停止罷免聲請，如今就看法院裁奪。

紅色媒體始作俑者

2018年，在國民黨會議上發表「撈混雙全」的老韓，果然在「紅色媒體」造神之下，9合1地方選舉，一舉騙倒高雄市民，坐上寶座；紅色媒體以為可以繼續騙下去，趁著台灣人頭昏腦脹時候，一鼓作氣，加添中國紅色傻藥，把老韓推上高峰。沒想到被部分覺醒的人民識破奸計，攻頂之役，功敗垂成，如今，老韓重回高雄老巢，無法得閒，可以說是四面楚歌。

紅色媒體為了保住推薦者的品質保證，天下皆曰「可罷」的時候，獨獨這家媒體反罷免，聚集韓粉集團，搞節目全力捍衛老韓，甚至不惜瞎掰，冒著被NCC開罰危險，就如同要旗下集團記者表演吞毒水神功一樣，因為推薦爛蘋果如果被拆穿，日後再推薦政客，就沒人聞問了。

同樣被紅色媒體品質保證，送上立委寶座的花蓮傅崑萁，5月14日炒股官司定讞，要入獄兩年十個月，坐牢還可以爽領立委薪水，聽到消息的人民皆曰：「荒唐」，可惜，這就是台灣國會議員吃好相報，好官自為的醜態。過去，顏清標、邱毅被抓進牢獄，同樣領到滿，領到飽，是否他們還可以發揮獄中質詢，我就不知道了，也難怪小英民調衝高，但是老百姓對司法不滿還是很高。善良慈悲法官到處有，到底是忘了對犯罪立委剝奪公權，還是做個人情，日後好相見，只有法官自知，只是一般老百姓總難遇到好法官。

老傅進牢之前，還希望老韓自己保重，看來也算有情有義，但是，更有情義的是花蓮老百姓，可以投票給炒股官司拖延二十年的老傅當立委，還可以投票給他的老婆當縣太爺，這樣的花蓮選民如此心胸寬大，如果不是紅色媒體造神，花蓮人會突然吞下迷幻藥嗎？

台灣人面對自己選出來的爛蘋果，已經不是一天了，這也是走上民主學習之旅社會的悲哀，80年代末尾，一堆黑道跳出來選舉漂白，從鄉鎮選到國會，選上比率還很高，黑道戴上烏紗帽，行徑更加囂張，結果把政治搞到烏煙瘴氣，國會暴力事件頻傳，說好聽就是台灣人民過度善良，給人機會，說難聽就是自己和自己過不去，把神聖選票換成鈔票，於是選出一堆壞蘋果。

丟掉爛蘋果也是權力

面對爛蘋果如山，有人或許就認了，吃到肚子裡，反正任期很短暫，有人開始不認，想要丟掉爛蘋果，太陽花學運興起，一股「割闌尾運動」就是因此而來。可惜，公民團體發動的罷免案，幾乎無一成功，可見，搞罷免行動並不容易。

雖然說，百分之51選票被選上地方官，如果不好好幹，百分之25選票就可以罷免他，但是程序複雜，並不簡單，加上對手就是有公權力的政府機構，罷韓團體還必須面對國家機器的干擾，雖然罷免是直接人民權利，想要行使這項權利不輸於選舉權。

罷韓團體估計：雖然大選後，韓粉已經消退不少，過於激進瘋狂韓粉只要出現，反而會把罷韓情緒拉高，因此，雙方陣營輸贏研判，決定於哪一方人馬比較會犯錯，罷韓過關或不過關？選票差距可能在伯仲之間，高雄選民的情緒是最終決定因素。

遠離紅色洗腦毒害

但是，我支持罷韓，支持人民有再次選擇的權利，我對老韓沒有好惡，大家把他當神時代，在我心中他只是凡夫，罷韓若可以成功，也無助於使台灣選舉可以遠離民粹或走向理性，但是，罷韓成功，是台灣反對紅色滲透的典範，當紅色螞蟻已經毒害全台時候，罷韓成功是對紅色媒體最大打擊，一但老韓被高雄人推下台，至少可以證明台灣人決心更加遠離紅色中國洗腦毒害。

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