從發現武漢肺炎病毒到習近平親自批示，居然拖延了近兩個月，視人命如草芥，如此毫無人性的國家領袖乃是國家的大不幸，更是全球人類生命安全的災星。圖／取自中國政府網

武漢肺炎疫情似乎有點擋不住，北京上午宣布封城，上海也跟進，宣布全市1萬3千個「居民住宅小區」已採取「封閉式管理」，等於是中國四大重要城市--北上廣深全封了。此時，外媒不僅關心疫情發展，還非常在乎中國國家主席習近平「去哪兒了?」包括紐約時報中文網及美國之音陸續發專文分析習近平暫時消失的原因。

武漢肺炎疫情延燒，繼北京今天上午公布實施「封閉式管理」十大措施之後，上海民政局局長朱勤浩今天也在上海市疾控中心記者會中指出，上海市「居民住宅小區」採取了出入口管理措施，包括嚴控人員出入口數量，加強管控，進行人員進入時「必詢問、必登記、必測溫」等三措施。若發現體溫異常者，則按照既定的SOP即時報告、即時移送醫院。

朱勤浩表示，目前全市有1萬3千個「居民住宅小區」絕大部分都已經進行「封閉式管理」，至於無居住地及職業的外來人員，會加強勸返，希望他們能夠暫緩進入上海。

截至目前為止，以武漢為代表的湖北省多城市已「封城」，廣東省、安徽省、遼寧省、江西省，以及杭州市、溫州市、南京市、天津市、成都市、廣州市等約80個城市則相繼宣布進行「社區封閉式管理」的軟封城狀態，也正式宣告中國四大重要城市--北上廣深全封了。

至於最新疫情狀況，根據新浪網下午1點的統計資料，武漢肺炎確診人數為40253人，死亡人數為909人，其中光是湖北確診人數高達29631人，死亡人數為871人。

在疫情逼近失控狀況，外媒除了關心疫情發展，也非常關注習近平的動向，紐時中文網今天發了一篇長文講述『消失的習近平：新冠疫情可能對中國政局產生何種影響』，文中指出，現在，習近平面臨著一場日益嚴重的健康危機，同時也是一場政治危機，這是對他在過去七年裡圍繞自己建立起來的威權體制的一次巨大考驗。在中國政府努力遏制新冠病毒，而公眾對政府的表現越來越不滿的時候，習近平上臺後帶來的變化可能會讓他很難逃脫指責。

文中認為，這場危機會在多大程度上削弱習近平目前的政治地位還有待觀察，但可能會削弱他的長遠地位，他已在為2022年第三次連任中共中央總書記的可能性做準備。

美國之音9日也以『中國疫情形勢嚴峻 外媒關注習近平前線隱身』為題發文，引述多家外媒評析習近平消失螢幕的背後原因，包括2月8日美國《紐約時報》發表大標題「習近平在哪裡？中國領導人從安全的高處對冠狀病毒戰役發號施令」。文中稱，現在，習近平面臨愈演愈烈的衛生危機，這一危機也是政治危機，是對他在過去7年來圍繞他本人打造的威權體制的重大考驗。在中國政府艱難應對病毒疫情、公眾對政府的作為日益不滿之際，習近平在過去這些年的所作所為可能使他難以逃避責難。”

該文也引述2月8日美國工商新聞網刊《工商內線》所發表新聞分析，標題為「在中國的冠狀病毒疫情發展中，習近平不見了蹤影，很可能是為了預防萬一情況變得非常不妙時他可以自保。」這篇新聞分析的提要是：「中國當局把防控武漢冠狀病毒疫情稱作全國性的戰鬥和人民戰爭；但是，中國領導人、國家主席習近平卻遠離前線；他的副手、總理李克強被派遣到前線；一些中共官員試圖把習近平描述為遠距離指揮戰鬥的看不見的力量；但專家說，習近平可能是為了避免成為公眾憤怒的目標而隱身；中國公民指控政府壓制有關病毒的資訊，懲罰敢言的人。」