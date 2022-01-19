上一篇我們介紹過中藥硃砂的來源、炮製、應用、和毒性的問題，詳情請看此網頁(https://reurl.cc/jk1n51)，這次我們來介紹一下鉛丹。

明代湯顯祖《牡丹亭》紀載：「思漢廣，洗淨鉛華，有風有化，宜室宜家。」其中的「洗盡鉛華」就是將臉上的脂粉全部洗掉，用來比喻人由絢爛的生活歸於平淡，因其古代的化妝品都會加鉛，而鉛華就是鉛粉為古代用來讓皮膚增白的妝品，也用來比喻婦女的美麗容貌。

中藥的鉛丹(https://reurl.cc/Mb0ljk)主要成分是四氧化三鉛（Pb 3 O 4 ），因其外觀顏色略有不同所以又稱為黃丹、紅丹、朱丹等，其他尚有別名眞丹、松丹、彰丹、鉛黃等非常多。而秦漢時期的（神農本草經）中就有記載在玉石部的下品：「鉛丹，味辛微寒。主治咳逆胃反，驚癇癲疾，除熱下氣。煉化還成九光。久服通神明。生平澤。」說明了鉛丹從秦漢時期就在使用，其使用和發現的時間非常久遠。目前在坊間可以看的鉛丹通常是橙紅色或是橙黃色的粉末，其質地重，不透明無光澤，不溶於水或是酒精中，但可以溶解在鹽酸或是硝酸中，加熱之後會放出氧氣另有一些會變成氧化鉛的白色沉澱物。

鉛丹的炮製主要是將黑鉛和白礬熔化後一起攪拌，冷卻後取出，生成氧化鉛塊，將塊研磨後加水攪動，取出浮在水上的細末，再另放置一缸中靜沉。再取水飛沫曬乾，在鐵鍋中緩緩加熱一天後，在取出磨成細粉備用，其品質好者以見水不成疙瘩為佳。另一常見的礦物類中藥密陀僧(https://reurl.cc/Gox35Z)是相類似的藥物，使用上要有所辨別。

鉛丹現代藥理研究顯示其可以殺死細菌和寄生蟲之外有抑制黏液分泌之作用。對於收斂、生肌、止痛、安神、治金瘡出血、反胃、下痢等都有功效。然因其藥含有鉛而可能會疑慮，其過量或是長期服用可能造成肝腫大或是黃疸指數升高，故台灣中醫藥主管單位於西元1991年就禁止含鉛丹口服用中藥之製造、調劑、供應。

而早期鉛中毒的症狀可能為噁心、嘔吐、便祕、顫抖、抽搐等症狀，如有以上症狀可再檢查是否牙齦可見灰黑色的線狀鉛沉積，如果懷疑應該到醫院做腎功能、肝功能和血液的測試，如果在血液抹片中見到「藍色彩妝紅血球」，就是所謂藍色點彩﹙basophilic stippling﹚的紅血球那應該就是鉛中毒了。

然黃丹因其生肌、收斂效果很好，所以在外用”加減味太乙膏”即常見的外用貼布藥膏，仍會有所添加，用來治療跌打損傷、筋骨痠痛、關節痛等症狀，但為防止過度使用對身體產生不良反應，因此台灣中醫藥主管機關也於西元2015年公告凡含鉛丹及雄黃之中藥製劑，應在外包裝和仿單加刊「本品不宜長期使用」之注意事項，讓消費者用得安心，因此如何做有效的中醫藥管理是對全民福祉最大的保障。