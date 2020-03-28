不相信中共，更不敢相信世衛組織，是台灣防疫可以見效的主因，加上17年前SARS的殺傷力，在台灣人內心留下痛苦的記憶，這也是台灣公民社會突然意識升高的原因。圖/取自桃機

向世界宣稱武漢病毒確診清零的中國，到底在這場瘟疫中，確診和死亡數字密不透風，一直備受世界質疑，但是，3月23日，武昌市民上傳一段視頻，視頻中顯示；武昌老百姓在火葬場排隊領取骨灰，靜默中秩序井然，視頻中的公文顯示；政府要求老百姓去領骨灰，即日起到清明節，每天發放500個，依照時間統計，單單武昌就會發放6000個骨灰，以此推論整個湖北的死亡數字，應該是官方數字10到20倍以上，公文中還加註；不哭，不鬧，可領到3000人民幣補助款，但是，還是有人在現場忍不住哭了，天下最悲哀的事情，莫過於悲痛卻還要忍淚，不但忍淚，而且是被政權逼迫不可以落淚，難道，中共治理之下的人民，已經練成鐵石心腸嗎？

我們關心中國死了多少人，這是人道的關心，也是基於公衛的關心，以及科學研究的必要，至於這個政權是否完蛋，那又是另一回事，或許中國人被壓迫70年，還沒落到18層地獄的痛苦，所以還不知道起身反抗。

美國疫情慘重 兩黨反中有共識

回頭看看美國，3月26日統計，美國確診超過中國，變成冠軍，義大利死亡數目也超過中國，反而更讓人看出中國數字的虛假，義大利就算腐爛，也算七大工業國家，醫療體系即使預算被砍，也不至於落後中國太多，但是，死亡率超過10%，和中國死亡率差距如此巨大，以此反過來推論中國，中共官方數字，也就更無法讓人相信了。

許多長居美國同學來電說；雖然疫情爆炸成長，但是，多數人對美國醫療體系很有信心，一開始，美國因為輕忽，而讓病毒快速擴散，但是，只要全國動員，壓制病毒擴散並非難事，中國經濟學家林毅夫幸災樂禍認為；武漢病毒會使美國陷入1929年大蕭條，我並不以為然，只要美金強勢地位仍在，瘟疫後的反彈就會出現，反而，經歷這場病毒之禍，美國兩黨已有反中共識，未來，美國和西方國家會加緊腳步脫離中國，未來的世界，不是全球化世界，而是資本主義和共產主義兩極統治的世界，除非，中共因為病毒導致經濟受傷，或進一步人民革命推倒中共，進行民主化。

日本的瘟疫肆虐現況，也很耐人尋味，外國媒體認為；日本採取縮小檢測的政策，擔心太多確診，會破壞東京奧運舉行，三月的上野公園賞櫻，依舊人潮鼎盛，如今奧運確定延期後，東京就傳出社區感染，封城傳聞更是甚囂塵上，但是，我對日本這個民族的自律精神，相當有信心，日本是亞洲最早脫亞入歐的國家，戰爭前的日本人做事相當謹慎，要求完美，這種性格來自從小養成的自律，而病毒是否會擴散，取決於該社會的自律精神，最簡單的就是遵守隔離規定，社會學者對這一點應該沒有疑義，相對照來看歐洲的德國，民族性格類似日本，所以，歐洲的國家在病毒肆虐之下，德國的死亡率卻是最低，德國和義大利一樣，屬於高齡社會，但是，老年人口所受到的保護，可以說和義大利根本是兩個世界。

德國老年人口65歲以上有1600萬，佔人口5分之1，所以每年必須仰賴25萬來自東歐或敘利亞難民的移入勞力，才能滿足勞動力，比起東歐國家的所得，德國的技術工人，例如；護士或水電工，薪資是東歐六倍，因此吸引很多東歐移入人口，而且，為了補充勞力，德國也是對中東難民最接納的國家，其中三分之一來自敘利亞，再說，德國政府用在老人醫療照顧的經費，占社福醫療四分之一，足足比年輕人多出三倍，所以，日昨傳出一位義大利神父高齡72歲，因為確診卻自願放棄病床的消息，在德國這種事情就不可能發生了，證明德國醫療資源，仍然是歐洲最好的國家，其次，德國人個性和日本一樣，固執嚴格，喜歡沉默，安靜思考，完全和南歐的拉丁民族作風兩極化，南歐民族比較熱情，喜歡群聚，樂天放任，說話大聲，前者自律精神很高，後者就缺乏自律，當然會影響病毒的擴散，有一個笑話說；如果你在歐洲餐廳用餐，看看用完餐後的桌子，就知道前面旅客來自哪裡了，德國人用完餐，一定把餐廳收拾乾淨，來自南歐的旅客，桌面上卻很凌亂。

不信中共與WHO 台灣擋住疫情

最後，說一下台灣，台灣在這一次武漢瘟疫之下，一開始成功擋住了來自中國的侵襲，有人問陳時中原因為何？他說，不敢相信中共，更不敢相信世衛組織，是防疫可以見效的主因，17年前SARS的殺傷力，在台灣人內心留下痛苦的記憶，這也是台灣公民社會突然意識升高的原因。

有人認為；看看台灣就可以理解中國，中國民族性很阿Q，很馬虎，只看表面功夫，不切實際，中共以謊言暴力治理70年後，中國人又變成說假話國度，清帝國時期，台灣被中國這種醬缸文化惡整200年，還好，50年日治時代，在台灣社會中加入科學，法治和務實的元素，另外，台灣人怕死，這種怕死恐懼，反射在防疫行為上，多多少少也使抗疫的成績比較突出，可以說是因禍得福。