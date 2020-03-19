北部高三生同班同學1人中鏢，全校停課至27日，成為因疫情封校首例。圖/取自疫情中心直播

北部一名高中生1月份跟家人去希臘玩一個多月，返台確診感染新冠肺炎（案59），就讀班級停課14天，今天同班同學一人確診，中央流行疫情指揮中心今（19）宣布該校全面停止上課到下週五，成為因為學生染疫封校的首例。

案59為北部10多歲男高中生，1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，16日確診。指揮中心當時也立即掌握接觸者共66人，有57人居家隔離中，其中包含36名同班同學、7名老師，今再確定1人確診。

教育部長潘文忠表示，這是第一所停課學校，當時班級停課時，教育局已經做最壞準備，停課課程銜接都做好完整準備，目前在教育局指導下完成50%線上課程，50%線上自主學習。全部學生務必可以線上學習。

潘文忠強調，今天特別請學校對師生進行衛教，停課期間須做好自主管理的關懷，避免學生有健康隱憂。停課期間，除行政人員需要隔離檢疫外，其餘都正常上班，老師依照課程及防疫需求到校，若無其他安排不用到校。

由於高三學生正在進行學校申請及第二階段書審、面試，學校停課後，學生如何因應?對此，教育部長潘文忠表示，面對指考第二階段甄選，如果全校停課，不需要檢疫、自主管理者參加第二階段各項面試以及筆試都不受影響。

若是確診或居家檢疫、居家隔離的同學，參加一般科系學生可免除參加面試、筆試，成績則分配在學測成績書審上，其甄選成績屬於外加名額，作為入學錄取依據，不影響其他考生權益。若需要參加面試者，則跟當地衛生主管單位申請，透過專車或親人送到指定地點參加面試或筆試。

根據教育部規劃，因應疫情與高三學生第二階段大學甄選相關事務，招聯會於3月5日已公布應變機制，高三考生如因確診/居家隔離/檢疫，致無法參加個人申請第二階段甄試，應變方式如下；而配合學校停課的健康考生、自主健康管理考生，仍依簡章既定規定辦理：

1.報考一般校系：甄試項目改以學測＋書審進行，取消面試筆試實作，其占分均攤到學測、書審。另因這類考生與其他考生的評比方式不同，若這類考生達錄取標準，將以外加名額錄取。

2.報考醫牙校系：仍依簡章既定規定辦理，不取消面試筆試實作，以內含名額錄取，並依下列方式辦理：

(1)居家隔離/檢疫考生最遲應於甄試前一日向校系申請將外出應試，並經地方衛政機關同意。

(2)考生須自費搭乘防疫車隊或私人親友車輛至試場，由學校接手安排應試。

(3)學校須安排符合防疫規格之「隔離試場」，提供個案考生進行面試筆試實作；學校亦得安排隔離宿舍，協助其提前到達準備。