美國常務副國務卿比根（Stephen Biegun）表示，川普政府正在採取果斷的措施，對抗中國對美國構成的挑戰。圖／擷自美國和平研究所影片，資料照

美國常務副國務卿比根（Stephen Biegun）表示，川普政府正在採取果斷的措施，對抗中國對美國構成的挑戰。不過他也強調了美中保持接觸對於管控緊張局勢的重要性。他還明確表示，美國支持那些尋求和平、繁榮和自由生活的中國人民的願望，美國將更主動地接觸中國境外的異議聲音。這位美國第二號外交官是在首席外交官蓬佩奧國務卿即將就中國問題發表重要演說的一天前做出這番表示的。

比根22日在參議院外交關係委員會就美中關係議題發言時對兩黨議員說，在對中國的政策問題上，川普行政當局與往屆行政當局的不同之處在於它有面對美中關係中令人不舒服的事實的意願，這個事實是過去三十年的政策沒有帶來很多人所希望的那個結果，而且美國必須採取果斷行動來對抗中華人民共和國。

他說：「我們發現美中關係今天被越來越多的爭端所累，包括針對美國公司的商業間諜活動和知識產權盜竊；中國當局對我們的外交官、企業、非政府組織和記者的不平等待遇；濫用美國學術自由和對留學生的歡迎態度，藉此竊取我們大學的敏感技術和研究，以增強中華人民共和國的軍事能力。」

他說，川普總統正是因為這些原因才下令採取一系列行動予以回應，包括下令關閉中國駐休斯頓總領館。

他說：「香港的自治、自由和民主制度被破壞；新疆發生的大規模任意拘押和其它侵犯人權的行為；消除藏人身份認同的行動；對台灣的軍事施壓；以及在南中國海提出毫無根據的海洋主張，也讓世界各地越來越感到震驚。」

他說，川普政府在強化它的盟友關係，共同應對中國。

「作為全面戰略的一部分，我們與七國集團、二十國集團和北約的盟國與合作夥伴接觸，強調中國不僅對美國利益，而且對我們盟國與合作夥伴的利益構成的威脅。我們正在擴大跨大西洋、印太、中東、非洲和西半球的伙伴關係，」比根說。