武漢肺炎疫情逐漸趨緩，全台灣之前已連續多日無新增病例。中央流行疫情指揮中心也鼓勵大家繼續做好防護，但可逐漸恢復正常生活。門諾基金會在疫情期間仍然堅守崗位、做好防疫也同時持續服務，除了作好嚴謹的內部管理與防範制度以外，4月開始因應防疫考量和國家政策的宣導，各個工作站將較有群聚可能性、近身相處的活動也預防性延後或暫時停課。

門諾基金會表示，目前花蓮工作站的身障樂活已在5月開始恢復，家庭照顧者支持服務也在5月開展，日前剛辦完第一場活動；新城工作站的老幼共學、瑞智學堂也在5月中開始陸續恢復上課，老幼共學重新開課時，重新看到小朋友的長輩們非常興奮；壽豐工作站社照C據點、玉里區域中心社照C和身障日托、長濱工作站的加走灣日托站、秀林工作站的據點和瑞穗的失智據點，各站也於三月底時陸續休息上述所提及的常態性活動，不過也已於4月底時逐漸開始恢復上課，如今更是全面恢復。



瑞穗工作站帶領長輩熱身。圖／門諾基金會

吉安工作站在5月21日的「健康促進課程：勇骨健身操」是每周四上午上課，課程中會帶領長輩活動筋骨，讓來參加的長輩可以動動手、動動腳，每個阿公、阿嬤都很認真的跟隨老師的動作，雖然或許沒辦法達成百分之百一樣，但每個人都是全力投入！



新城工作站的老幼共學重新開課。圖／門諾基金會

疫情導致長久維繫的關係與頻率沒辦法如往常一樣順利，許多弱勢長輩往往是獨居或者老老照顧，對於他們來說，一週一次或兩次的見面與互動，是重要的精神支柱與社會關係的支撐，因而為了避免長輩受疫情影響甚鉅，有停辦課程或據點的工作站於此期間也派遣同工，親自拜訪、慰問關心長輩們的生活起居並發放防疫物資，讓長輩們覺得貼心與感動，知道自己並沒有被遺忘！

門諾基金會特別感謝在疫情蔓延而社會多面向受到影響之際，還是有許多愛心人士與單位仍然大力的支持門諾基金會，讓門諾基金會可以持續送愛、照顧最弱小的弟兄們。



花蓮工作站的家庭照顧者已經順利開始進行。圖／門諾基金會