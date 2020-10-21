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每日國際焦點

美國、日本、澳洲19日在南海聯合軍演。美國國務卿蓬佩奧將訪問斯里蘭卡與馬爾地夫。美國在印太戰略上越顯積極，努力大包圍中國。

美國將主持調停亞美尼亞、亞塞拜然衝突。先前俄國調停停火立即被雙方打破。

美國制裁國際刑事法院造成下任檢察長難產。

法國調查老師被殺案，關閉巴黎郊區清真寺。被害老師將得到法國最高榮譽勳位勳章「法國榮譽軍團勳章」

歐盟針對塞浦路斯與馬爾他的「黃金護照」，也就是寬鬆的以投資移民「買歐盟身分」，採取法律行動。

日本

美國、日本、澳洲19日在南海聯合軍演。

斯里蘭卡

美國國務卿蓬佩奧將訪問斯里蘭卡與馬爾地夫。

亞美尼亞、亞塞拜然

美國將主持調停。

阿爾察赫已有772人戰死。

法國

調查老師被殺案，關閉巴黎郊區清真寺。

被害老師將得到法國最高榮譽勳位勳章「法國榮譽軍團勳章」

俄羅斯

國防部在塞爾維亞設立辦公室，強化兩國軍事連結。

國防部拒絕財政部提議裁軍10萬人。

美國準備好要與俄國談判核武管制。

塞浦路斯

歐盟針對塞浦路斯與馬爾他的「黃金護照」，也就是寬鬆的以投資移民「買歐盟身分」，採取法律行動。只要投資塞浦路斯200萬歐元，或投資馬爾他100萬歐元，就能取得該國國籍與歐盟公民權。

比利時

為了防疫暫停所有醫院非必要工作。

美國

美國制裁國際刑事法院造成下任檢察長難產。

巴菲特的柏克夏海瑟威，因土耳其分公司牽涉違反伊朗禁運，同意繳14億美元罰款。

美國單一家庭房屋建造量9月來到13年最高。

美國司法部對Google發起反壟斷告訴。

通用汽車投資20億美元在田納西州製造電動車。

巴拉圭

警方截獲2.3噸古柯鹼藏在木炭中，預定出口往以色列。

格陵蘭

隨著北極融冰，中俄不斷入侵格陵蘭海域，造成區域戰略威脅。

衣索比亞

蝗蟲肆虐，自1月以來摧毀20萬公頃土地。

民主剛果

伊斯蘭民兵攻擊監獄，放出超過1300囚犯。

蘇丹

中央銀行表示已經匯出賠償美國受害者的款項。川普稱蘇丹只要匯款就把它自支持恐怖份子國家名單移除。

馬利

伊斯蘭民兵包圍2000居民2周，馬利部隊空投糧食。