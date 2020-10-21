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每日國際焦點
美國、日本、澳洲19日在南海聯合軍演。美國國務卿蓬佩奧將訪問斯里蘭卡與馬爾地夫。美國在印太戰略上越顯積極，努力大包圍中國。
美國將主持調停亞美尼亞、亞塞拜然衝突。先前俄國調停停火立即被雙方打破。
美國制裁國際刑事法院造成下任檢察長難產。
法國調查老師被殺案，關閉巴黎郊區清真寺。被害老師將得到法國最高榮譽勳位勳章「法國榮譽軍團勳章」
歐盟針對塞浦路斯與馬爾他的「黃金護照」，也就是寬鬆的以投資移民「買歐盟身分」，採取法律行動。
日本
美國、日本、澳洲19日在南海聯合軍演。
斯里蘭卡
美國國務卿蓬佩奧將訪問斯里蘭卡與馬爾地夫。
亞美尼亞、亞塞拜然
美國將主持調停。
阿爾察赫已有772人戰死。
法國
調查老師被殺案，關閉巴黎郊區清真寺。
被害老師將得到法國最高榮譽勳位勳章「法國榮譽軍團勳章」
俄羅斯
國防部在塞爾維亞設立辦公室，強化兩國軍事連結。
國防部拒絕財政部提議裁軍10萬人。
美國準備好要與俄國談判核武管制。
塞浦路斯
歐盟針對塞浦路斯與馬爾他的「黃金護照」，也就是寬鬆的以投資移民「買歐盟身分」，採取法律行動。只要投資塞浦路斯200萬歐元，或投資馬爾他100萬歐元，就能取得該國國籍與歐盟公民權。
比利時
為了防疫暫停所有醫院非必要工作。
美國
美國制裁國際刑事法院造成下任檢察長難產。
巴菲特的柏克夏海瑟威，因土耳其分公司牽涉違反伊朗禁運，同意繳14億美元罰款。
美國單一家庭房屋建造量9月來到13年最高。
美國司法部對Google發起反壟斷告訴。
通用汽車投資20億美元在田納西州製造電動車。
巴拉圭
警方截獲2.3噸古柯鹼藏在木炭中，預定出口往以色列。
格陵蘭
隨著北極融冰，中俄不斷入侵格陵蘭海域，造成區域戰略威脅。
衣索比亞
蝗蟲肆虐，自1月以來摧毀20萬公頃土地。
民主剛果
伊斯蘭民兵攻擊監獄，放出超過1300囚犯。
蘇丹
中央銀行表示已經匯出賠償美國受害者的款項。川普稱蘇丹只要匯款就把它自支持恐怖份子國家名單移除。
馬利
伊斯蘭民兵包圍2000居民2周，馬利部隊空投糧食。