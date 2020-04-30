北韓領導人金正恩許久未現身，外界對其身體狀況揣測紛紛，朝野在立院質詢時也關心此事，國家安全局長邱國正僅回應，（金正恩）有病，至於情報掌握的細節，僅能私下再跟立委們報告。 圖／擷自白宮flickr（資料照）

北韓領導人金正恩許久未現身，外界對其身體狀況揣測紛紛，朝野在立院質詢時也關心此事，國家安全局長邱國正僅回應，（金正恩）有病，至於情報掌握的細節，僅能私下再跟立委們報告。

國安局今天以「國家情報工作執行狀況與疫情影響下國際事態研析」為題進行業務報告、備質詢。北韓領導人金正恩傳出身體有狀況，朝野立委也關心此議題。

民進黨立委羅致政質詢，若北韓權力出現交換、真空，國安局對於東亞的衝擊，有無沙盤推演？邱國正表示，有做準備。羅也問，到底金正恩死了沒？但也示意邱不用回應，邱國正以「哈哈，爭議訊息」回應。

國民黨立委江啟臣則問，對於北韓的政局情資掌握如何？邱國正說，現在眾說紛紜，他還是須私下說這件事，不然若公開透露，情報來源可能會被掌握。江啟臣問，國安局訊息是否會比媒體更多？邱國正表示：「應該會比媒體有更多來源。」

邱國正表示，國安局研究共產國家，發現不管政治再怎麼動盪，可能會有片段時間需要整合、鬥爭。至於是否有大規模軍事準備和調動，他私下和立委說明。「我們知道也不能對外說，不能講」。

民進黨立委蔡適應接著問，中國近期的大外宣、在台海周遭進行演習訓練，是想表達軍力沒有受到武漢肺炎疫情影響，還是在尋找衝突點。邱國正強調，經媒體報導、特工人員、友邦等人陸續回傳的訊息統整後，的確是有可能，但中國軍方一直很保守，目前看來是想強調軍力未受疫情影響。

蔡適應再問金正恩是否有生病?邱國正微笑回應:「他有病才會去...」，蔡適應馬上打斷:「喔，所以一個重要訊息，就是金正恩生病了。」邱國正回，「對。」