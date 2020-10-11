林獻堂（1881年10月22日－1956年9月8日），林獻堂除了領導台灣民族運動對抗日本，他一生與彰銀的關係也很密切，前後擔任彰銀相關職務達46年之久。圖／擷自維基百科，公有領域

在台中的台灣大道與自由路口，這裡有創立115年的彰化銀行原址。說到彰化銀行，它的背後有一段台灣人應該知道的歷史。

我們知道滿清領台以來，台灣的土地出現「大租戶」與「小租戶」的現象（所謂「一地二主」），經年累月，產權典質變賣之後，所有權混淆不清，執政者徵稅對象成棘手問題。劉銘傳曾推動土改，清查田賦，將大租「減四留六」，但明訂由小租戶繳納土地稅賦，變相確立了台灣土地以小租戶為業主的成例。

日本領台後，於1904年（明治37年）頒佈整理大租權之律令，由總督府發行公債收購大租權，讓小租戶成為土地上唯一的地主，明確繳稅者之身分與義務。同時積極勸誘台人仕紳以公債為抵押，向台銀貸款開辦各種事業，彰化銀行也就此背景下應運而生。

彰化銀行創立於1905年（明治38年），由中部台灣人仕紳1058人共同出資認股開辦，所以主要也是集合台灣的本土資金而來。

1908年（明治41年）林獻堂成為彰銀股東，1911年（明治44年）獲選為監察役，開始參與彰銀營運之決策，後更成為彰銀臺人股東之代表性人物。林獻堂除了領導台灣民族運動對抗日本，他一生與彰銀的關係也很密切，前後擔任彰銀相關職務達46年之久。

二戰後，國府接收台灣，彰化銀行內日人存款被視為日產接收，董事會於1946年成立「彰化商業銀行籌備處」，由林獻堂出任籌備主任。隔年1947年2月28日，舉行創立股東大會，由董事會推選林獻堂擔任董事長。這一天，台北剛好引爆二二八事件，翌日彰化銀行正式改組，成為官民合股的省屬行庫。



株式會社彰化銀行本店。圖／擷自台中市文化資產處網站

所謂「光復」之初，林獻堂曾被陳儀列為「漢奸」，險遭逮捕。二二八事件發生後，陳儀又將林獻堂列為「暴動首謀」，所幸獻堂先生正在主持彰化銀行的股東大會和開幕，有不在場證明。而且還掩護來參加開幕的嚴家淦躲過一劫，林獻堂才倖免於難。

台灣所謂「光復」後，嚴重的通貨膨脹，人心惶惶，對於銀行也缺乏信賴感。林獻堂以個人聲望為號召，提出「堅實經營、服務大眾」做為經營理念，穩定彰銀經營，任內彰銀盈餘增達13倍之多。

然而二二八事件中，林獻堂因為許多好友如陳炘、林茂生等多人遇難，甚感傷痛。兩年後，又面臨國民黨政府推動三七五減租政策，雷厲風行，威脅進逼，林獻堂在陳誠威臨霧峰後不久，黯然離開他心愛的台灣，避居東京，1952年辭退彰銀董事長職務。最後在異鄉抑鬱而終，留下淒涼的詩句：

異國江山堪小住，

故園花草有誰憐？

※本文轉載自《【2020】百年台灣 台中先行 台灣文化的搖籃：文藝復興胎動之地 導覽手冊》，感謝台灣亞太發展基金會、台中市新文化協會同意轉載