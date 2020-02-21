美國退役上將表示，中國希望以軍力震懾台獨，而美國要防範中國對台動武，就要讓中國知道動武的風險有多大，這可能促成「東亞北約」的成形。圖/擷取自中國解放軍報

前美軍退役上將布萊爾說，中國至今沒有對台灣採取軍事行動是因為它仍然希望以非武力方式實現統一，中國的軍力是要用來震懾台獨，而美國要防範中國對台動武就要讓中國知道動武的風險有多大，它甚至可能導致一個「東亞北約」的成形，所有國家都與美國組成強大的軍事同盟共同防範中國未來可能的行動。

美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會(USCC)星期四（2月20日）以「中國軍力投送與美國利益」舉行聽證會，曾任美軍印太司令部前身太平洋司令部司令的布萊爾上將(Adm. Dennis Blair)在會上做出上述表示。

在聽證會上，委員會成員路易斯(Kenneth Lewis)問到，為何中國至今沒有對台灣採取軍事行動？布萊爾答复說，仔細審視中國軍隊的組建和訓練後可以看出，「他們的設計似乎較多的是以阻止台走向獨立為主，而不是以武力奪取和占領它。」

布萊爾說，他認為這種策略設計者的概念是好的，因為「最好的策略就是不要把敵人破壞得支離破碎，而是把它打敗，但保留其完整性，一旦過程結束後就可以比較好的去控制它。」他說，如果真的去侵略台灣，造成的破壞不僅無法預料，而且要將它復原也會十分困難。

他說，中國還是希望以軍事能力來防範中國走向獨立，把它的焦點放在如何以經濟和民間往來等做法實現它的統一目標，他認為這還是中國目前比較偏好的方式，不過他也說，這不表示這種情況不會改變，但至少現在中國的想法是如此。

至於美國應該如何防止中國對台動武，布萊爾說，他同意川普政府現在的做法，確保駐防東亞美軍的質量並增加其數量以抵消(off-set)中國的軍力。

「當我身為印太司令時，我總是想到一旦那些將領必須到中央軍委做那場最後的匯報說：『好，這就是我們要拿下台灣的計劃，我們已經準備好去執行了，』你會希望那個計劃風險極大。」

「你要中方不知道我們可能怎麼做。你要他們害怕那些他們不知道是否能夠承受得起的打擊能力。你要他們擔憂近期雖然成功，但卻無法強化的第二重、第三重效果。」

此外，中國對台動武還可能帶來另一個後果。布萊爾說，「或許他們可能導致一個東亞北約(East Asian NATO)的組成，所有其他國家實際上都加入美國，形成一個強大的軍事同盟以對抗未來可能的行動。」

他說，美國要做的是讓中國對這些風險存有高度疑慮，如此它才會繼續選擇以和平方式來達到他們的目標，而美國也希望中國能夠在很長的一段時間都這麼想。

中國空軍轟炸機、殲擊機、預警機等多型戰機2月9日、10日接連兩天在台灣周邊繞島長航演訓，解放軍稱，這是針對當前台海安全形勢和維護主權需要採取的必要行動，解放軍部隊「有決心、有能力挫敗一切『台獨』分裂活動。」