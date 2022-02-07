農曆虎年春節快到尾聲，希望今年吉祥虎可以趕走疫情，天佑台灣，國泰民安！

Omicron趕走Delta是這場疫情結束的最重要關鍵；比較會傳播的病毒株取代比較不會傳播的病毒株；另一方面，比較會傳播的Omicron病毒株在民眾接種疫苗注射之後，所造成的病症相對較輕微，這是上天對人類憐憫和恩賜。

截至目前為止，醫學界大抵有兩種看法；第一種看法是：即使沒有疫苗，Omicron原本就是比較溫和的病毒株；另一種看法是Omicron原本也會造成很高的重症和死亡率，但是經過三劑疫苗注射之後，Omicron所造成的重症和死亡率相對比Delta病毒低很多，已經只是猛爆性的流行性感冒等級；以前我們怎麼對抗流行性感冒，現在就怎樣對抗Omicron病毒！

如果現在流行性感冒正在大流行，我們會怎麼做呢？一定是鼓勵大家接種流行性感冒疫苗，然後班上有得到流行性感冒的同學，就請他在家裡多休息，先不要到學校來上課，以避免傳染給其他同學；不管生病或沒生病的人都戴口罩勤洗手，公共場合大型群聚能免則免，這就是我們現在台灣所採行的防疫措施。

整體而言，現在可以對這場疫情持審慎樂觀態度，未來如果Omicron沒有被其他病毒株取代，也沒有再衍生出其他更有傳染力和更具致病力的變異株，那麼武漢肺炎疫情大概在今年下半年之後，慢慢就會趨近於流行性感冒疫情；但是最後的結果還是端看全民努力；一言以蔽之，對抗病毒感染是大隊接力比賽而不是個人百米短跑，也唯有靠全民的努力才可能戰勝病毒，我們國家在這場比賽中表現的可圈可點，我們用軟實力和硬實力抵禦病毒，用民主的方式，沒有用硬封城的方式，可以達到這樣的防疫成果，實在非常難能可貴，超乎台灣人對台灣的想像，原來我們台灣這麼強，台灣的公共衛生和醫學執全世界之牛耳！

天助自助者，全民疫苗打起來，口罩帶起來，勤洗手，不群聚，保健康！福虎生豐，國泰民安！