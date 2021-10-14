在中國領導人習近平上週警告「『台獨』分裂」是中國統一最大障礙，並表明將「實現祖國統一」後，台灣總統蔡英文在第二天的雙十演說不止是做出「絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服」的回應，還更清楚闡明「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。分析人士認為，蔡英文的講話是在尋求台灣人民對國家認同的共識，同時也告訴北京當局和國際社會，台灣不接受中國對台灣的敘事。

習近平在10月9日「紀念辛亥革命110週年大會」的講話中重申將「以和平方式實現祖國統一」，同時還強調「祖國完全統一的歷史任務一定要實現」。

四大堅持訴求團結

面對北京的嚴詞警告及解放軍不斷加大的軍事施壓，蔡英文在星期天（10月10日）的雙十講話中以「共識化分歧團結守台灣」的主軸呼籲台灣人民和各政黨尋求共識，強調「政黨政治必定有競爭」，不過在涉及國家尊嚴及人民未來時應該團結一致，「為世世代代的台灣人，守住主權，守住民主自由的生活方式。」

蔡英文提出四個堅持作為台灣人民與各政黨努力的目標：「所以，我們必須彼此約定，永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志。」

星期二，在華盛頓智庫布魯金斯學會一場關於台灣政治與美台關係的視頻討論中，多位學者都對蔡英文的講話表達看法。

美國維吉尼亞大學（UVA）世界政治客座教授林夏如（Syaru Shirley Lin）說，北京當然「厭惡」蔡英文的講話，這並不讓人意外，台灣一些年紀較大的人也有意見，但蔡英文非常重視這次講話，幾個星期前就開始親自擬稿，在沒有連任壓力下她有意建立自己的政治功績，並且要把她的黨定位為一個與人民期望和感受一致的謹慎的政黨，「從那個角度而言，她的講話得到高度肯定，自然也包括我在內。」



美國維吉尼亞大學（UVA）世界政治客座教授林夏如（Syaru Shirley Lin）。圖／擷自林夏如官網

用中華民國台灣與中國區分

林夏如說，蔡英文「強調了大多數台灣人共有的理念，那就是維護民主價值、多元、包容，以及特別是自主性。她選擇使用『中華民國台灣』的字眼，雖然可能有爭議性，但卻使她在台灣選民關於台灣國家地位的論述中正好處於中間點。」

此外林夏如說，重要的是蔡英文並沒有逃避台灣面對的長期挑戰，例如能源短缺及年輕人關切的憲政改革，另外還有疫苗取得以及經濟增長等問題，這些都需要台灣人民克服以往由於認同問題造成的分裂，一起尋求對台灣人的共同認同感來團結面對，「我對此給予高度評價。」

美國戴維森學院政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）說，過去台灣使用較多的正式名稱是「中華民國（台灣）」，但蔡英文這次用了「中華民國台灣」，將括弧去掉也是要讓「中華民國」等同於「台灣」。

「中華人民共和國的想法是，......使用『台灣』一詞就是走向台灣獨立，而使用『中華民國』至少還保留了台灣可能還有一個中國人身份認同的可能性。但是將兩個名詞連在一起就很難做這種解釋。」

任雪麗說，她發現蔡英文在演講中多次以「中國」，而非「中華人民共和國」或台灣領導人有時會用的「大陸」來稱呼中國，這也是某種程度要讓「台灣」能與「中國」有所區分，「因為中華人民共和國已經在世界上接收了中國，所以我們不如就直接以中國來稱呼中國。」



美國戴維森學院政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）。圖／擷自戴維森學院資料影片

回應人民要求盼民進黨續執政

任雪麗也贊同林夏如的看法，認為值得注意的是無論是對台灣內部或是對國際社會，蔡英文的講話內容非常清醒，尤其是以很多篇幅闡述此刻台灣在擴大國際空間、爭取國際支持的機會，她還點名許多國家與國際組織，這是非常令人矚目的地方。

前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）說，他同意林夏如和任雪麗的看法，也預期蔡英文會持續做類似的表述，因為再過不久台灣就要舉行地方選舉，接著還有下一次的總統選舉，如同所有民主國家一樣，蔡英文必須回應人民對於政府表現的要求，因此她要告訴選民，民進黨政府在促進人民更好的生活上做了什麼，同時也要告訴人民政策有連貫性的好處，希望選民能支持民進黨繼續執政。

卜睿哲也認為，蔡英文在許多講話中都做出同樣呼籲，就是台灣朝野有尋求更多共識的必要，因為「台灣不會更安全，如果各個政黨都在彼此撕裂、只專注於反對政黨的缺點，然而台灣遭受的威脅並不是來自內部，而是外部。」

同一天在美國外交政策研究所一場討論中，美國賓州大學法學與政治學教授戴杰（Jacque de Lisle）也針對蔡英文的雙十演說表示，他認為這篇演講極為突出的一點，蔡英文是將地區和平安全，尤其是美國在地區的安全利益，與民主和威權政權的對抗連結起來。



前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）。圖／擷自維基百科，公有領域

呼應拜登政策拒絕中國敘事

他說，「蔡英文非常明智地打那張牌」，強調威權體制正在破壞以規則為基礎的國際秩序，而那個秩序多年來對美國和其他國家提供了許多好處，這是在呼應拜登政府的外交政策原則，那就是國際關係不是利益的交換而是彼此在相互增強關係。

在這場關於中國軍機侵擾台灣防空識別區，加劇台海緊張並引發國際高度關注的討論中戴杰說，在這個大背景之下，蔡英文的講話是要拒絕中國在國際社會上關於台灣的敘事。

「這也是為了不默認中國稱台灣是中國內政、是中國核心利益，但最多只是美國次要周邊利益的敘事。我認為那將是一個非常危險的信息，如果你要對它做可信威懾的話。如果你相信我們剛才在討論的內容，那也會是一個不正確的敘事。」

他說，一些民調都顯示，支持美國在台海衝突時協防台灣的數字正在提高，芝加哥全球事務委員會的民調更有超過百分之50的美國民眾持這個立場，雖然這個結果也有可能更多是反映美國人對中國而不是對兩岸關係的看法，不過對在中國的那些懷疑或深度質疑美國防衛台灣承諾的人的確可以產生一些作用。