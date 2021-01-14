民主制度的執行，也必須倚賴從政者的運動員精神，得勝者固然歡欣鼓舞，落敗者也必須坦然接受。圖／擷自美國之音影片，民報合成

由於川普總統力抗毛共中國（毛澤東式共產黨所宰制的中國），對台灣友善，造成許多台灣人，包括在美國的台灣人，對川普產生近乎迷戀般的好感，讓人很難理性討論有關川普的大是大非。

事實上，不只台灣人，甚至包括美國人本身，也有為數眾多的川粉，對川普不問是非地瘋狂膜拜，才可能出現上星期三（1/6）在川普一聲鼓動下，對美國國會—這個代表美國民意的最高殿堂，進行前所未見的打砸搶！

針對此一現象，筆者的看法是：

首先，美國社會雖然自由民主，但是眾所週知，天下事不可能完美，民主制度亦然，只不過是人類實驗過相對最公平合理最好的制度罷了。

除民主之弊不靠暴力

也因此，美國的民主累積下層層污垢在所難免。然而，清除這些污垢不去依靠既定的民主程序，而去煽風點火，訴諸暴力，於情於理就說不通了。

其次，放眼全世界，歷來的獨裁暴君，都擅長鼓動群眾的偏執情緒，在野的向執政者奪權時如此，執政的鎮壓反對者時亦如此。川普以一現任民選總統，只因連任落敗不甘，不服民主遊戲規則而硬拗，演變至今甚至煽動支持者採取近乎暴力革命的手段，豈不像極了毛澤東當年以最高領袖之尊不惜發動紅衛兵砸爛公檢法？

然而，這種做法，在美國當前的社會行得通嗎？美國民主累積的弊端也好，美國社會沈積的不滿情緒也罷，是否已到了非採取暴力革命不足以解決的地步？

答案顯然是否定的。由這次彭斯副總統所主持的選舉人票國會認證會，在暴亂過後幾個小時迅速集會，迅速通過原本只應該形式上的認證，可見一斑。

第三，對台灣人而言，因為川普力抗毛共中國對台灣的打壓，力挺台灣，從而心懷感激，熱情擁抱川普，熱情支持，其情可憫，情有可原。

但問題是，這些迷戀川普的台灣人有沒有仔細想想，川普固然在力抗毛共中國的過程裡力挺台灣，但是，美中關係，美台關係，畢竟必須放在美國的穩定與實力這一大框架裡，才可能有所作為，如果川普不能穩定美國內政，甚至倒過來破壞擾亂了美國內政，試問，還有什麼餘力去力抗毛共中國？還有什麼餘力去力挺台灣？

美國穩定對台灣更有利

此所以蔡英文總統緊接在各大國元首恭賀拜登勝選之後，也表達對拜登的恭賀，對穩固台美關係堪稱穩扎穩打的先見之明。

第四，民主政治的精髓之一，就是政黨輪替，像鐘擺一樣，定時往中間靠攏，不致走上極端。

筆者曾再三強調，若說川普這四年來的最大貢獻，恐怕就屬撕開美中關係的假面具，直球對決，為繼任的拜登掃清對中政策裡不必要的障礙。如今卻因為不甘敗選而橫生枝節，模糊了此一最主要也最重要的焦點，令人遺憾。

第五，民主社會之所以可貴，就在於可以透過公民選舉，議會監督，司法獨立，加上信息自由，創造出一個相對透明的社會機制，做到自我反省，定期清洗，避免暴力革命。

與此同時，民主制度的執行，也必須倚賴從政者的運動員精神，得勝者固然歡欣鼓舞，落敗者也必須坦然接受。否則，利用支持者的情緒，進行遊戲規則以外的方式抗爭，不但永無寧日，而且也大大違背民主制度設計的初衷。

相信美國這全世界民主政治歷史最悠久的國家，還不致淪入這般地步。



作者指出，美國的民主累積下層層污垢在所難免。然而，清除這些污垢不去依靠既定的民主程序，而去煽風點火，訴諸暴力，於情於理就說不通了。圖／美國國會，Pixabay