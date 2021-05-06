柯水發，1911年生於日治時代高雄旗山，其父柯馬先生經營中藥店在地方上頗受敬重。柯水發是獨生子，自幼聰明過人，就讀旗山公學校因成績優異被日籍教師推薦轉至高雄的鼓山小學，畢業後考入高雄中學，在學中每年成績都得第一，甚至體育、美術、音樂也都表現傑出，尤其是軍訓時動作及口令非常出色，被派擔任學校軍訓閱兵總指揮，是當時雄中風雲人物。因他成績優異被保送進入總督府台北醫專，1936年畢業後，他進入台南結核病院工作，之後返回故鄉旗山溪洲行醫。柯水發懸壺濟世之後由於他慷慨豪爽、富同情心、樂於助人，對貧苦病患常伸出援手，在地方上頗得人望，又因其人長得氣宇軒昂又有領導才能，自然成為民間意見領袖，常為民眾受日本政府高壓統治發出不平，但也因此得罪了日警當局。

1941年時值二次大戰期間，日警製造旗山事件和東港事件，逮捕柯水發和吳海水、陳江山、郭國基……等抗日志士，誣指他們欲和盟軍配合推翻日本統治尋求台灣獨立，他在獄中遭受刑求堅不認罪，被稱為「鐵漢醫師」，第一審被判死刑後幸而逃過一劫，二審改判為無期徒刑，直到日本戰敗，二次大戰結束，他才獲釋出獄。出獄後，柯水發本以為台灣人回歸祖國就能出頭天了，所以他熱心的加入「三民主義青年團」並擔任旗山地區的團長，沒想到短短兩年不到的時間，台灣社會對祖國派來接收的陳儀政權貪汙、不法、用人不當、失業嚴重、物價高漲徹底失望，而爆發了1947年的228事件，柯水發在事件中為維護地方治安，在旗山中山堂召開臨時治安維持會，協助保護旗山地區的外省人，並集中保管旗山的軍警武器。結果蔣介石援軍登台後展開大屠殺及大逮捕行動，柯水發在4月15日被以「內亂罪嫌」逮捕，竟然又被先判死刑之後，於5月28日改判「無期徒刑」，柯水發上訴最高法院，幸而獲得地方人士紛紛作證其清白，終於在入獄一年後被釋放出獄，一生之中經歷兩個政權，兩次被判死刑和改判無期徒刑，真的是少見的傳奇！

柯水發後來擔任過旗山鎮民代表會主席、旗山衛生所主任及高雄縣衛生院院長，他跑遍各地鄉鎮舉辦講習會教導民眾防治傳染病，甚至深入原住民部落照顧偏鄉民眾健康。卸任公職後，他開業行醫仍常前往病患家中往診，即使病人欠繳醫藥費他也不予計較而笑容滿面安慰病人。他的家中對聯：「學為濟世不在求名」、「醫者濟世需用人心」可見他是一個仁心仁術的仁醫。1980年柯水發去世，享年70歲，他在旗山人心目中是永遠的傳奇鐵漢！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集