接到羅東聖母醫院擔任院長的邀請之後，我當時想先過去了解一下，所以就約了時間去參觀醫院，並了解是否能對該醫院有所幫忙。參觀之後我才知道從義大利來的這些外國神父已經在羅東服務將近五十年時間，共有二十多位神父來台灣服務，甚至死在台灣都未回家鄉，這點讓我很感動，最特別是這些七、八十歲的外國老神父的台語都講得比咱台灣囝仔更好，且他們也都立志要在台灣奉獻一生，不回義大利。

發現令人感動的「Oki」醫師

我印象最深刻的是有一位宜蘭人稱為「Oki」的外國醫師，「Oki」是日語，意思指其體格身材較大，也是指他很偉大。這位外科醫生是來自義大利北方，過去是南斯拉夫所分裂之小國——斯洛維尼亞，他是天主教徒但非神父的外科醫生，他跟隨外國神父來遠東地區服務，他們屬於「靈醫會」，這是專門做醫療服務的天主教團體。靈醫會當年去中國雲南山上照顧痲瘋病患者，其實，中國至今痲瘋病人還是很多沒有得到好的醫療照顧。他們在五、六十年前就去中國，一方面傳教，一方面做醫療服務，但後來中國共產黨興起，而中國共產黨是無神論，不信宗教，所以不讓他們繼續傳教，並趕他們離開，所以靈醫會的神父們與外國醫生先跑到香港，之後才到羅東，另有一部分則到泰國。

來台灣的這組人在羅東設立聖母醫院，「Oki」大醫生就是跟著他們到羅東。他來台灣後，直到死在羅東，共39年從未返家，這實在是讓我們無法想像，這不是一般人做得到的。不僅如此，他很會開刀，他在羅東聖母醫院服務39期間共開八萬多台手術，這可說是天文數字，如以一天開7台的手術，一年也只有2千多次手術，要開8萬多台手術，也就是39年幾乎都沒有休息。

一個外科手術常常是需要2、3小時而無法出來。所以，他每平均要10幾個小時在手術房開刀。此外，開刀後還要巡視病房，照顧術後患者，還要看門診，所以這個醫生就是一整天24小時完全奉獻，全年365天無休，才能累計開8萬多次手術。我看全世界可能沒有一個外科醫生能打破此紀錄。

「Oki」醫師的中文名叫范鳳龍，我去參觀聖母醫院後，才發現這一位外國醫生在台灣奉獻的事蹟，我過去竟然不知。我也去看「Oki」的墓，他39年未返母國死後也葬在台灣。據說「Oki」出殯那天，在羅東有多達五千人來送葬。這五千人非天主教教友，而是一般的民眾，是所有曾經受他照顧、醫治的患者為了表達對「Oki」的感念與感謝。「Oki」不僅39年不眠不休開刀、看診服務病患，還不領薪水，這實在讓咱想像不到的事。

「Oki」一直未結婚所以無家庭，他住在醫院急診室旁的小房間，房間內僅有一張床與一個書桌，完全沒有其他傢俱。他除了睡覺外的時間全都在醫院內忙碌、照顧病人，本來神父要發薪水給他，但「Oki」告訴神父他完全沒有時間用錢，他只喜歡抽菸，神父只要供給他香菸就可以。說起來，實在讓人很感動。



圖／擷自羅東聖母醫院臉書

上帝呼召 有感動就不遠

參觀之後，我覺得這是上帝的呼召，要派我到羅東聖母醫院服務，替上帝做工。因為已經有那麼多外國人來到台灣服務、為上帝做工。他們不會說他們愛台灣人比愛故鄉的同胞更多，神父們來台灣做工是因為他們愛上帝，這是上帝給他們的使命，他們就是在替上帝做工。所以願意在台灣奉獻一輩子，甚至最後葬在台灣。

我感覺這是在我受洗成為基督徒後，上帝派給我的工作，讓我到天主教的醫院服務，或許是因為我高中時期住在天主教宿舍，讓外國神父（袁國柱）照顧，現在就是我回饋天主教會的機會。所以，我就決定要到羅東服務。

我太太聽到我要去羅東聖母醫院上班，她問我為何要跑到那麼遠？因為我們家在高雄，女兒當時還在高雄讀道明中學，都是由她照顧與接送上下課，她認為我若去羅東工作，回家一趟來都要四、五個小時，實在是太遠。但是我想，那些外國的神父、修女從歐洲來台灣服務，不僅離家鄉很遠，甚至來台灣之後就沒回去。而我到羅東工作還可以每個月回高雄，甚至隨時要回家都可以，所以，我跟太太說：「有感動就不遠」，她就不再反對。所以，60歲那一年受洗後不久，我就到羅東聖母醫院擔任院長了。

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