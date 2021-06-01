六·四32周年紀念日即將來臨，世界各地正在醞釀紀念活動。中國民主黨、人道中國、中國民主教育基金會、中國民主陣線等多個組織，將於6月4日當天，在南加州的「自由雕塑公園」舉行「中共病毒」大型雕塑落成典禮，以及「共產主義受難者紀念館」奠基儀式，為六·四紀念活動增添新篇章，讓六·四精神繼續傳遞。

自由雕塑公園的「後廠」——雕塑農場，就是自由雕塑公園作品的誕生之地。大型雕塑「中共病毒」的製作正在接近尾聲。

這處簡易農場被命名為「紐貝里泉研究院」，位於南加州莫哈韋沙漠之中。

自由雕塑公園的「64」地標、坦克人，以及印第安人「瘋馬酋長」、「牢籠中的劉曉波」、「香港時代革命」等等，都是在這裡經過雕塑家和無數義務工作人員的手指，完成從泥土到藝術的昇華，直到矗立在連接洛杉磯到賭城的15號高速公路旁，成為不打烊的吶喊者。

主導作品設計和製作的雕塑家、中國民主黨洛杉磯委員會主席陳維明告訴美國之音：「今年是64的32年。32年前，中共鎮壓民主請願，結果民主夭折。如果趙紫陽、胡耀邦他們改革獲勝，就不會有後來的新聞言論不自由，不會有李文亮被訓誡。如果病毒洩露發生在美國，早就公開資訊，不至於擴散到世界。」

陳維明對美國之音說，這個作品是用玻璃鋼製做的，「就是做遊艇的材料，裡面是鋼筋和角鋼結搆。」

陳維明說：「不算病毒，主體雕塑大概由將近60塊模子組成；30多個病毒，每個病毒需要四個模子。因為只有一套這樣的模子，所以我們每天最多只能做三個病毒。」



主導作品設計和製作的雕塑家、中國民主黨洛杉磯委員會主席陳維明。圖／擷自VOA影片

雕塑家蘇立德是自由雕塑公園作品的長期支持者。家住上千英里以外的他，為了參與自由雕塑公園的各種項目，頻繁自費往返於兩地之間。

他對美國之音說：「我認為，作為藝術家，應該有一個正義的責任，通過作品把自己認為的真相揭示出來。雖然（中共病毒雕塑）看似是一個很調侃的東西，誰說它不是真的呢？專業團隊把主要由陳先生設計的作品，盡心盡力拿出來讓世界看到。」

陳維明說，他主持設計的這些雕塑，基本都在義工的長期支持下得以完成；一般來說，每個項目大約需要幾個月的時間才能完成，「中共病毒就是去年11月開始的。」



矗立在洛杉磯雕塑公園的六四紀念作品。圖／擷自VOA影片



參與洛杉磯雕塑公園的藝術家義工。圖／擷自VOA影片