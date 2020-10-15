10月26日，中天電視換照審查日子尚未到，藍營政客以及韓粉們，已經集體狼嚎，以言論自由替中天電視公開關說，好像沒有中天，台灣就要變成極權統治國家了，柯文哲說：「如果為了中天在2018年製造韓流，而關掉中天，對執政黨不利」，我也反對關掉中天，畢竟這一個電視台已經是極少數紅統派的精神糧食，一日不吃，一日睡不好覺。

我服膺法國哲學家伏爾泰的說法：「我不贊成你的言論，但是誓死保護你發言權利」，問題是，中天是一個自由媒體嗎？該集團旗下所有媒體是自由嗎？這個媒體可以痛罵習近平獨裁嗎？我對這一點非常質疑，如同郭台銘對中天電視記者，嗆其老闆「當國台辦的打手、狗腿」，如果有這樣的質疑，那麼我支持不需要關掉中天，但是，最起碼要學習美國的「中共代理人法案」，把這些中共傳聲筒標記區別清楚，如果閱聽者願意單一固定接受這些言論訊息，至少心裡有個譜，才不會混淆，如同藍營或新黨高喊的統一無罪，親中是自由。

2018年地方選舉，我在民報專欄寫〈無知是通往奴役的道路〉一文，得罪中天，官司纏訟到現在，這個月收到起訴判決，第一時間是哭笑不得，這個被社會質疑最多的媒體，發生爭議假訊息被罰款最多的媒體，立場最可議的媒體，仗著錢太多，以法律官司糾纏我，困擾民報，終於有個結果，但是這個結果卻是台灣司法太可笑了，所以，我把內心感受娓娓說來。

1.「無知」一文目的，是探討2018年中天電視媒體及集團所有媒體，替特定人物瘋狂造神，形成所謂「韓流效應」，違反選罷法規定：電視報導政治候選人應該遵守比例原則，「事後NCC已對中天電視裁罰」。中天也因此被稱為「韓天電視」。

2.本文寫作動機在於理解特定媒體如何透過強烈播放方法，傳達媒體的自我設定信念，意圖影響選民，用專業術語來說：就是「洗腦」，或者簡單說：「心理認知作戰」，本文目的並無意圖指責中天電視，進一步說：本文寫作動機，不在指控個人或機構，而在凸顯作者所目睹的一種社會現象，就算中天電視真的花錢請人看電視，也不屬犯罪行為，而是媒體從業者道德問題，本文所揭露者，對象是社會公器，依據刑法311條免責條件：「對可受公眾評論者不罰」，在言論自由的社會，「中天電視」雖然是針貶時政的媒體，自然也有接受公評的責任，不能自已為尊，超越一切。

3.作者從事記者工作四十年，尤其是專精研究媒體對社會心理影響力，媒體追求閱聽者增加，擴大影響，各有手段，這已經不是新鮮事，2018年，地方選舉期間，中天電視收看率突然暴增，已經引起本人興趣，尤其中天談話節目言論相當偏駁，甚至違反事實真相，引起作者注意，以被告專業所知，操作認知作戰戰術的運用，必須擴大閱聽大眾，影響選民腦袋，然後影響選票，作者本於職責和專業訓練，走訪大街小巷間，剛好親眼見聞小吃店固定收看中天新聞台的情況，而且有普遍化情形，本於工作本能，持續追查此現象。但是，小吃店以不可以透露背後付費金主，不願告知作者，因此，作者追查工作無法持續，中天認為：這種情況是記者未盡到查證職責，試問：企圖揭露隱密的記者，會向被揭露者查證嗎？隱密者會如實告知嗎？更何況：背後金主是誰？作者尚無法從現場閱聽者身上得知，又如何向中天電視查證？第二，台灣是言論自由社會，民眾高興收看中天電視，並不違法，請問：我若進行查問，開口說：「請問你們付錢請人看電視嗎」？中天電視會如何回答你的問題呢？事實上，有些事情無須查問，就好像記者看到火災，就報導某地某時發生火災，無需去查問：你家火燒了嗎？道理是一樣的。

4.根據「沃草國會無雙」賴昀在2020年9月28日報導：「中天換證風波不少，中天電視六年來因為假訊息被罰款1073萬」，創下紀錄，每次被罰款，中天的辯詞就是：「本電視台沒有查證訊息事實的責任」，那麼，你是大媒體集團可以不查證事實，民報是小媒體，所以要查證事實，這是哪種邏輯道理？

5.作者為避免本文影響2018年選情，因此在選後才刊登此文，本人非民進黨員，更非所謂親綠人士，同為媒體人，為避免直接傷害中天電視，所以隱去全稱，原告律師稱：付費電視「中字開頭」只有中天電視，這是典型「先射箭再畫靶」伎倆，這種說詞已經背離現實，很顯然這位律師不看電視，也沒有詳細閱讀全文，自己自願「對號入座」。

6.據悉：台灣電視不管無線或者是有線，系統業已經整合在一台電視，請問家中有人看「有線電視」用一台電視，看「無線電視」用一台電視嗎？打開目前電視機，「中字開頭」電視台有中華電視、中國電視、中文電視、中天電視，並不區分有線和無線，全部包裹在一台電視機裡面，原告自認被告所寫「中X」指涉中天，自願對號入座，仗著財團錢太多興訟，我無言。

7.作者追查固定看中天電視的店家，無法取得背後金主的證據，基於一分證據說一分話，所以書寫背後金主為「某集團」，某集團可能是為了提高收視率的廣告商，也可能是行銷商，更可能是要餵食閱聽者假訊息的紅色第五縱隊，暗中用金錢付費方法拉攏閱聽者，至今台灣社會很多家庭還飽受錯假訊息傷害，中天電視因為播放假訊息，被NCC財罰多次，目前也因此營運受阻，接受審查，以上皆是事實。

8.作者於2018年12月底刊登本文之後，民間發起轉台運動，當時民間轉台運動針對台南地區調查：發現有三分之一店家有固定看中天情況，作者所提證據是2019年6月21日自由時報報導：公平會清查固定鎖頻，南北地區都有類似情況，這個時候總統大選仍未結束，但是，原告所提證據：公平會調查是2020年3月，中國時報報導，已經過了選舉時期，更何況2018年選舉後，本文已經刊登，勢必會使背後花錢的金主收手，不持續替小吃店付費，這是合理猜測，畢竟選舉是短期行為，有心者影響選情者，只要收買幾個月，就可以達到數個月洗腦目的，本輕利重。

9.更奇怪的是：法院寧可採信選舉後2020年的調查資料，由中國時報刊登於2020年3月，卻不去採信選舉中的調查資料，就好像偵探認為距離犯罪現場時間越遠，資料越正確，卻忘了犯罪者會消滅證據，當然，法院有自由心證權利，選擇自己喜歡的證據，宣稱「公平會查無固定鎖台情勢，本文屬於完全杜撰」，令作者無法苟同。

10.中天自認因為本文關係，使中天電視被稱為紅色媒體，損害名譽，此說更是欲加之罪，荒唐無稽，中天電視在2019年四月，用新聞媒體中台交流名義，率領台灣媒體界到北京接受國台辦訓話，詳情已經見諸各報端媒體，一行近百人公然參與中共統戰會議，為中共統戰演說鼓掌，被摸頭，因此被冠上紅色媒體稱號，也因此引發台灣社會憤怒，於該年6月23日，凱道發生「反紅媒運動」，被告的文章早於這些事件之前，我的文章沒有半個字指名道姓說：「中天電視用500塊金錢請人看電視」，中天電視自願對號入座，凸顯道德上心虛，如今花大錢請律師告人，認為被告妨礙名譽，請問：被告到底傷害中天電視何種名譽？中天被冠上紅色，並非本人之功勞，也非民報力量大，而是自身行為以及言論偏向中共引起的，中天電視是上帝嗎？你所傳播內容是真理嗎？因為自己是大媒體集團，所以不能接受質疑嗎？



2019年6月23日上萬名民眾參加「拒絕紅色媒體，守護臺灣民主」活動。圖／擷自維基百科，公有領域

11.中天電視拿不出因為本文受損證據，卻要求作者道歉，以及恢復名譽和損害賠償，中天電視長期向台灣民眾傳達虛假訊息，所造成的人民認知扭曲，腦袋損害，家庭因為政治意見失和，是否先對台灣人民理賠。

11.作者不道歉，民報也不會道歉，因為作者文字自負言責，本文與民報無關，法官若判我有罪，我寧願入獄，更何況作者在接到一審判決不起訴處分後，已經對中天電視提出誣告之訴，案件尚在審理中，被告如何可以向權勢媒體集團和解道歉？損害知識份子風骨。

12.其實，要作者道歉甚至要我坐牢，也很簡單，中天或集團媒體向外宣布：「本集團媒體堅決反中共，反對一國兩制，反對掀起戰爭併吞台灣，反對中共代表中國，反對中共專政，獨裁」，那麼，我會笑著走進監牢。

最後還要呼籲政府：不需要關掉中天電視，但是，國會應該通過「中共代理人法」，請中天登記為代理人，才能名正言順。

中共滲透台灣，以媒體的心理戰爭開始，希望台灣人民認可中共好棒棒，現在文攻武嚇以外，已經延伸到司法，美國如此，台灣也使如此，那就來吧，打一場媒體認知作戰，本人奉陪到底，民報雖小，卻不懼戰。