●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

菲律賓第二度暫停取消美國駐軍協議，再延長6個月期限，以利美菲兩國繼續討論之後如何軍事合作。

歐盟通過法規讓歐盟能宣布公衛緊急狀態等防疫措施，對中國掌控的WHO投下不信任票。目前歐盟是由WHO來宣布公衛緊急狀態。

英國通過國安投資法，未來外國資金若有國安疑慮，國家有權阻止，例如中資。

巴林首相哈利法·本·薩勒曼·阿勒哈利法11日去世。他自1970年上任，1971年巴林獨立繼續任首相，是世界上任職時間最長的首相。哈利法曾抨擊「根本沒有所謂阿拉伯之春，春天應該是百花盛開人們歡欣相愛，而不是死亡、混亂與破壞。」

印太

新冠疫情影響經濟，與美國總統可能更迭因素，東協國家搖擺傾向中國，可能於11月15日以視訊會議簽下「區域全面經濟夥伴協定」RECP，包括日、韓、紐、澳在內。

菲律賓

第二度暫停取消美國駐軍協議，再延長6個月期限，以利美菲兩國繼續討論之後如何軍事合作。

澳洲

防疫關頭，新南威爾斯州長、自由黨領袖格拉迪斯·貝爾吉格利安，提出要更改澳洲國歌，因為國歌歌詞稱澳洲是「年輕與自由」的國家，貝爾吉格利安認為沒有尊重原住民古老文化。如此輕重緩急不分，再度顯示左派認為實務不重要，意識形態價值比什麼都優先的務虛主張。

亞美尼亞

人民認為阿爾察赫停戰喪權辱國，總理面臨辭職壓力。

歐盟

通過法規讓歐盟能宣布公衛緊急狀態等防疫措施，對中國掌控的WHO投下不信任票。目前歐盟是由WHO來宣布公衛緊急狀態。

英國

通過國安投資法，未來外國資金若有國安疑慮，國家有權阻止，例如中資。

匈牙利

政府準備提案禁止同性婚姻領養小孩。

希臘

與埃及希望拜登對東地中海問題投入更多決定性的美國影響力，壓制土耳其。

加拿大

總理稱期望與拜登於氣候變遷議題上合作。

巴西

總統波索那洛稱拜登只是美國總統候選人，並抨擊其對亞馬遜雨林的立場。

巴林

首相哈利法·本·薩勒曼·阿勒哈利法11日去世。他自1970年上任，1971年巴林獨立繼續任首相，是世界上任職時間最長的首相。哈利法曾抨擊「根本沒有所謂阿拉伯之春，春天應該是百花盛開人們歡欣相愛，而不是死亡、混亂與破壞。」

沙烏地阿拉伯

吉達舉行一戰紀念活動時遭炸彈攻擊4傷。

利比亞

搭載百人的偷渡船解體，至少5死。

衣索比亞

提格雷戰事擴大，超過萬人逃難到蘇丹。

首都阿迪斯阿貝巴發生爆炸1人受傷。

以色列

與黎巴嫩恢復海域談判。

象牙海岸

選後衝突造成3死30傷。

福和會官方網頁：www.fratwn.org