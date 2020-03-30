戴口罩的小動作，居然這麼不容易解釋和互相理解，令人匪夷所思。唯一的解釋是因為恐懼已經進入人心，恐懼喚起人與人之間最大化的防禦；恐懼築起人與人之間的高牆；恐懼也造成人與人之間的不信任。圖／總統府

新冠病毒持續延燒，近日歐美地區疫情大爆發，目前美國本土確診病例快速增加，累計個案達 12 萬 餘例，居全球之冠。美國從三月初說「戴口罩沒必要，也沒用」；三月中說「沒有 N95 戴外科口罩也可以」；月底了改說「一般人或許也應該戴口罩」令人莫衷一是。

台灣人防疫做得不錯，真的是因爲全民「擁護」口罩的關係嗎？台灣不公開確診病人的身分，大家因為看不到病毒在哪裡，為了安心起見，幾乎人人不厭其煩地在公共場合都戴上口罩，而美國人似乎還是大部分人不習慣戴，雖然在民情及習慣上，他們講話距離比起華人稍微遠一點；說話的一般聲量也比較小，￼但他們難道真以為咳嗽跟打噴嚏才會有飛沫嗎？更奇怪的是，美國醫師好像也沒有人公開建議民眾在疫情越來越嚴重的時候，在人多聚集的地方最好戴上口罩。顯然地，這已經不是一個單純傳染醫學的問題；而是一個文化差異，甚至種族歧視的問題。可能因為話題敏感，沒有人想去碰。

美國哥倫比亞大學醫學中心的神經科醫師林紀穎在Op-Med ,Voices from Doximity network 以「COVID-19: Is Mask-Wearing Really Unnecessary? A Cultural Judgement Call為題，提供他在美國行醫的所見所聞。Op-Med是ㄧ個由臨床醫生提供美國醫學界分享思想，觀點和知識的平台。

美國大多數病人也沒戴口罩

他說，七年前他剛到美國，就對美國在流感季節戴口罩的人數很少（甚至沒人戴)感到驚訝。有人告訴他，在美國只有病情較重的人才戴口罩。現實情況是，大多數病人也都沒有戴口罩。並且，根據他的經驗，即使是在地鐵，飛機或舒適餐廳中的張口咳嗽者和打噴嚏者也不戴口罩。

林紀穎醫師說，確實，在美國在文化和政治上不戴口罩是「正確的」做法，因此戴上口罩實際上可能使您成為「仇外心理相關暴力的目標」(a target for xenophobia-related violence) 。林紀穎醫師指出，最近一名亞裔婦女因為戴著口罩保護自己的健康而受到身體攻撃，儘管這個例子很極端，但不能否認地，許多人不願公開戴著口罩是因為害怕被當成病人。在此關鍵時刻，不願戴口罩很容易使情況更惡化。

林紀穎醫師指出他的親身經歷說：「在周末的一天，就在美國出現了COVID-19之後，我前往距離我住公寓僅六個街區的健身房運動，我知道我會處在人群交織中，在那個周圍都隨時有人聊天，唱歌，咳嗽和隨地吐痰的地方，空氣中的一些小滴和微粒接觸都有可能造成傳染。因此 ，為了給自己提供更多保護，我決定戴上口罩。我碰到一個正在電話裡聊天的女人，當我經過她時，她突然轉過身恐懼地大喊，然後衝了出去。

他表示，日前在JAMA上已發表的有見地的觀點文章，詳細地描述了COVID-19控制在台灣獲得的成功。除了採取積極的應對措施和創新的技術外，台灣民眾還因其在SARS防疫方面的經驗而擁有更高的健康素養，並不僅僅是在這次的冠狀病毒方面。

台灣人戴口罩原因多種多樣

林紀穎醫師指出，在台灣人戴口罩的原因多種多樣，包括：保持呼吸道健康，冬季防範冷空氣，一般交通污染物以及季節性流感病毒。在醫療保健機構中，當在住院和門診病人環境中接近病人時，醫生都戴口罩。病人不認為這對醫病有害。戴口罩被認為是一種融洽的關係，實際上，它被視為一種保護病人健康的措施。

他說，我們可以爭論在COVID-19情況下戴口罩的有效性水平，但是目前還沒有進行全面的對比研究-沒有人可以否認口罩確實提供了一定程度的保護。「我認為應該尊重個人的選擇。不建議對戴口罩的人感到驚慌，或貼上刻板印象和種族標籤。」

國際旅遊十分頻繁，不同種族的人互相交往甚至通婚的情況也越來越普遍的今天，我們經歷過的許多文化差異造成的誤會和諒解，可以說數不勝數。但誰也沒想到，就那麼一件戴口罩的小動作，居然這麼不容易解釋和互相理解，實在令人匪夷所思。唯一的解釋是因為恐懼已經進入人心，恐懼喚起人與人之間最大化的防禦；恐懼築起人與人之間的高牆；恐懼也造成人與人之間的不信任。