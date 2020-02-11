旅行是一件美麗的事，能夠離開一地，到另一個地方，總是令人驚喜。旅行可以擴充視野，感受生命美好的時光，《朋友，去旅行吧！》圖／洪博學提供

喜歡旅行的朋友，在這段時間，必然很懊惱，也有人慶幸，這個年假沒有亂跑，可以逃過海上郵輪上的飄泊命運，這個時候，變身宅男宅女，窩在家中，一來保命，二來可以讀書，更可以臥遊，那麼作者推薦這本書，希望它可以成為你的良友。

以《朋友，去旅行吧》為書名，是有深意的，一來，旅行本身是一件美麗的事，能夠離開一地，到另一個地方，總是令人驚喜，所以，值得鼓勵，二來，他不是簡單的事，以日本而言，在幕府時代的藩國政治，一藩如同一國，從一藩旅行到另一藩之前，先要取得通行令，如同現在的護照，還得說明旅行的原因，可見，旅行是不方便的一件事、所以拉丁文的「旅行」，其意就是一件苦事，不只是因為古代的交通不便，出門只能靠腳走路，而且行走荒野中，危機四伏，隨時都可能喪命，也因此，古代的行者充滿偉大的毅力。

在歷史上，諸多偉大的旅行者中，如果你問我，亞力山大和唐三藏，誰比較偉大，前者以征服者之姿，跨過歐亞大陸，以為興都庫什山是世界的盡頭，而唐三藏卻是一位孤獨的行者，能夠走遠路，並不稀奇，耐得住孤寂，才是不容易，對人而言，荒野無語。

因為信仰和理念而出走，甚至不顧朝廷的禁令，也不只是唐僧一人、一千多年前，威尼斯王國的海權，領先歐陸的時候，不只是十字軍要靠威尼斯的船舶，才能跨海遠征聖城，甚至於日後的朝聖之旅生意，也都由威尼斯獨攬，不管是基督徒或回教徒，這個朝聖之旅的終點是耶路撒冷，聽說，一生只要能到達一次，就能洗淨罪惡，但是在旅行中途等待的，卻是死神，可見旅途的艱辛。

開拓視野 舒展身心

當然，旅行也不全然是如此痛苦，當歐洲展開大航海時代以來，交通帶給旅人更大的便利，擴充旅人更大的視野，在英國海權爭霸歐洲的維多利亞時代，英國的上流貴族，興起一股旅行治病的潮流，醫生總會對病人說，到遠東或南太平洋走走，對健康有利，或許是因為英倫三島陰暗的氣候使人憂鬱，聽從醫生建議者，應該不少，寫《金銀島》的作家路易斯‧史帝文生，就因此來到南太平洋島嶼，還寫下有名的《大洋洲之旅》，要知道，他是抱著肺結核病旅行的，還有畫家高更，最後選擇埋骨南太平洋的大溪地。

因為有了現代化的交通，今天的旅行，已經和以前大不同，旅行不一定要搏命演出，所以可以更悠閒，把旅行視為生命中最好的時光，當然也可以抱病前往，如同兩百年前英國醫生的建議。

如果你有餘力，可以跟團，如果你喜歡孤獨，可以選擇自助，後者當然比前者多了自由，而且也更私密，而作者這幾篇文章，幾乎都是這幾年來走南闖北，東西闖蕩的結果，因此，把它稱為「朋友，去旅行吧」，既可以喜悅自己，也鼓動別人，其意在此，最後要感謝，常年不怪我心靈私奔的太太，更要感謝好友文龍醫師作序，贊助民報印刷費用，以及「民報文化藝術基金會」的出版，是為序。