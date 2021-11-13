為持續推動客家表演藝術及文化，由臺北市政府客家事務委員會（以下簡稱北市客委會）指導，財團法人台北市客家文化基金會（以下簡稱客基會）策劃主辦「2021客家影音展演計畫——野地行過」首映及展演活動。

客家影音展演計畫是辦理五年之「當代敘事影展」所延伸出的客家影音盛事，將於 11 月 13 日（六）下午 2 點 30 分全台線上首映。今年以「野地行過」為題，「行過」為客語「走過」之意，蘊含強韌的生命力，象徵客家文化的拓墾開創與遍地開花。北市客委會主委、客基會執行長徐世勲表示，近年臺灣與客家議題相關之紀錄片越來越少，遂今年轉型製作全新三部紀錄短片，主題聚焦表演藝術，盼能透過不同視野、梳理客家脈絡，為未來的客家歷史累積多元敘事的檔案。

策展人鍾適芳期許，從今年的計畫出發，試圖開創更多連結當代社會議題的題材，透過紀錄片拍攝與創作，映照每位藝術家的生命樣態，以及家族遷徙的過程。而談到當代客家音樂，紀錄片主角、客家音樂創作人謝宇威指出，2000年後客家音樂百花齊放，再加上新住民的文化與元素，期許激盪出屬於這個世代的創作量能。

由獲獎導演林佑恩所拍攝的紀錄片《行過》，回首了「客家流行音樂」產業尚未成形的年代，致力多語創作的客家音樂人，如何在創作路上找回自己的定位與身份。備受國際關注的新銳導演吳郁芬，以《2500公里》紀錄新生代客家創作歌手黃宇寒，在母語創作上所經歷的限制、自我身份的意識，及如何跳脫「客家歌謠」的刻板敘事及風格。長年關注遷徙、移民議題的導演鍾適芳，繼《邊界移動兩百年》後，此次以《我們在此相遇》結合音樂劇場採實驗性質的紀實手法，在探問客家紀錄片美學之餘，踏訪梅縣、台灣再到印尼邦加島，重現「客家」的流離與遷徙。



「2021客家影音展演計畫——野地行過」11月11日記者會合照。圖／客家影音展演計畫提供

13日首映會當天除了放映紀錄片，也將舉辦一場映後座談，由國立臺灣師範大學民族音樂研究所助理教授許馨文主持，邀請客家音樂創作人謝宇威、紀錄片導演林佑恩對談。以及兩場音樂現場演出——由客語獨立創作音樂歌手黃宇寒、印尼民謠雙人組合Silampukau的接力演出，搭上琵琶音樂家鍾玉鳳、打擊音樂家張幼欣的跨界合作，從「邊界」視角出發，以「遷徙」譜曲。入秋之季，邀請民眾打開視聽感官、感受文化的溫度，跳脫傳統由「客家符號」所形塑的客家音樂與藝術印象。

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