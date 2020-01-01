礦業法確定「歸零」！雖然時代力量大聲疾呼！希望在立院最後一天會期將最後一案排入《礦業法》，但時代力量沒有執政黨的國會優勢，《礦業法》隨本屆國會會期結束，又回到原點，一切「歸零」。須等下一屆國會重新審查。

地球公民基金會PO照片「石頭知道山的溫度」，文中指出，因為屆期不連續，礦業改革修法，已經歸零。文中指出雖然用盡體制內的對話管道、也嘗試用體制外的吶喊；然而民眾的期待、山的呼喚、倡議者的辛勤奔走，換來一遍靜默。靜默的還有山野萬物，與小島上正在成長、未能發聲的孩子們。他們的未來會是什麼模樣呢？

蔡政府多次宣示一定要推動的《礦業法》隨本屆國會會期結束，一切「歸零」。雖然時代力量一再強調排入《礦業法》完全不影響第一案《反滲透法》的通過，但礦業法還是回到原點。媒體報導地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，民進黨立委在立法院有人數優勢，且礦業法草案沒共識的條文並不多，這只代表民進黨根本不想處理。

地球公民基金會的PO文「石頭知道山的溫度」第一句是「入夜冬雨洗刷著山野，六年了，我們並肩走在礦業改革路上。你曾經期待，也有時困惑，並在這兩天從媒體與國會轉播中，看見礦業法的最後身影。」

2013年，地球公民從揭露保安林採礦開始，最早鑽研這個議題已離職的同事潘庭，結了婚還生了二個可愛的小孩。六年間不同政黨執政，前後歷經五位專職投入研究倡議。2017年，齊柏林先生過世，台灣社會集體關注礦業議題；我們走上凱道，與當時的你相遇，共同排出完美的台灣圖形。

最後則指出，這些日子以來，有些夥伴針對礦業改革行動發出批評聲浪，地球公民想對你們表達謝意。公民意志的積沙成塔，才讓我們得以為台灣付出。希望有一天，這些朋友看到我們的努力，依然願意再次同行。

礦業改革的路不會止息，明年也將持續推進。你我或許微言卻很有力，如同石頭般緊緊相依，成就這座小小多山的國家。

https://bit.ly/2sqfHcg

因為山在那裡

所以我們在這裡

※附註：齊柏林導演的「看見台灣」曾拍下亞泥，在花蓮太魯閣新城山的採礦場的空拍照，並感慨5年後，再次空拍亞泥挖得更深。環保等眾多民團因此多方呼籲，要求政府盡速修法礦業法，落實齊導對台灣土地的關心。地球公民基金會也曾在2017年12月PO文【#水泥業好朋友的政治獻金】引發各界矚目。