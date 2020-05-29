隨著新型冠狀病毒（COVID-19）繼續在世界各地蔓延，越來越多的國家宣佈進入緊急狀態，並實施社交距離、移動限制和其他安全措施。已知新冠病毒（COVID-19）疫情不僅危害人類生命（全球逾36萬人死亡，確診病例超過580萬例），對糧食貿易、糧食供應鏈和市場產生了衝擊，還影響到了人們的生活、生計及營養。

由於物流受限和衛生緊急情況，導致市場上食物供應出現短缺現象，加以若干糧食主要出口國開始對糧食出口做出管制，甚至禁止出口，使得最需要糧食的地方面臨糧食供應不足的風險。在這種情況下，除了大聲疾呼各國不應限制糧食跨境運輸，應確保全球食品貿易的暢通外，急需可以縮短糧食供應鏈環節的解決方案，為此在聯合國糧農組織（FAO）協助下，全球各地已有數百萬人利用具創造性的應對措施（如隧道及垂直菜園等），來減輕此次新冠肺炎疫情對糧食供應鏈的衝擊。

瘟疫橫行 加快垂直菜園和微型菜園推動

例如受到疫情影響，巴基斯坦家庭的主食小麥和大米的價格在伯爾─普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）大幅上漲，透過糧農組織與美國國際開發署（USAID）合作，協助當地農民修建隧道菜園，不僅幫助他們延長了種植季節，提高產量，增加了當地新鮮營養農產品的供應。還有近年來全球已經開始被使用的垂直菜園和微型菜園，也因冠狀病毒病疫情的爆發而加快推動。前者屬高科技的城市設施造價昂貴，允許蔬菜在室內或室外種植（在美國紐約曼哈頓市中心有一家公司，運用垂直農場的先進技術，讓住在都會的餐廳或民眾，不用靠外地輸送，也能享用到物美價廉的新鮮產品；杜拜擁有全球最大的室內垂直農場（vertical farm），每天可生產3噸蔬菜），而後者則適合城市環境的小型農場（比利時布魯塞爾一家超市頂樓設置「都市農場」（Urban Farm），樓上採收，樓下銷售成為最短的生產鏈）。兩者都可以為種植綠葉蔬菜和其他高價值糧食作物提供高產機會。

在孟加拉首都達卡（Dakar），FAO則致力於推廣微型菜園（Micro-garden），這是種植週期短、價值高的園藝作物的理想選擇，例如蘑菇和香料。專家指出與露天種植相比，這種方法有許多好處，包括減少水的使用、限制殺蟲劑的使用和生產期不受限制，並進而獲得額外的收入與保障，避免因正常獲取食物的途徑暫時中斷而受影響，也可成為易受營養不良影響的貧困家庭的糧食和營養的主要來源。城市菜園和更短的糧食供應鏈，也凸顯出正常獲取營養食品是保障糧食安全的關鍵，而它額外的好處還包括了減少糧食浪費和過度包裝。

為因應此次疫情爆發，全球農業經營模式正在轉變，國際農產品產業鏈也將發生重組，而各國將提高國內糧食自給率（如日本政府將國內糧食自給率由2018年度的37％提高到2030年度的45％），降低對國外的依賴。為跟上國際腳步並抓住新的商機，尤其台灣糧食除稻米外，黃豆小麥玉米多需仰賴進口，未來風險升高。面對農業新變局，台灣政府除了福利措施外，應多加關注並妥為因應！