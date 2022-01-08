圖為2020年6月太極門弟子到新竹執行署要求政府發揮公平正義的良心，退回1992年度錯誤稅單的強制執行，還他們一個清靜的練功地。擷自Global People Daily News臉書

查《寒冬》雜誌（Bitter Winter magazine）1月4日公開了來自世界各地的25學者和人權專家，去年 12月13日聯名給蔡總統的一封信全文 ，敦促解決一個持續了25年的太極門案件，他們分別來自英國、西班牙、美國、義大利、俄羅斯、比利時、丹麥、荷蘭、加拿大、法國、立陶宛、巴西、奧地利等。

信中指出，「這似乎是一場迫害人權的金錢之戰，但我們從太極門弟子的正義行動中體認到，他們不只是為太極門而戰，在二十五年的奮鬥中，光是所花的律師費都比他們如果跟國稅局妥協所支付的費用還要多。他們不妥協，是為了良心和正義（conscience and justice），一妥協，無異於承認自己逃漏稅，這既違反了他們的原則，也違反了事實真相，也等於認同違法官員的錯誤之舉。」

又指出，台灣正處於歷史的艱難時刻，需要國際友人，也得益於其當之無愧的尊重人權和信仰自由國家的公眾形象，而您的政府也承諾要糾正過去侵犯人權的行為。太極門案，其實是對台灣司法轉型正義（program of transitional justice）的一個考驗，太極門案是過去時代的產物，當時台灣的宗教信仰自由仍未得到充分尊重。然而，對太極門的迫害行動，讓人懷疑過去威權時代的問題是否已經完全解決了。

細讀該信全文，令人感觸良多，也帶來了啟示，一件長達25年未能解決的人權侵害案件，受到國際宗教、人權學者的關注，他們發現該案是台灣威權時代留下來的問題，當前的執政者宜設法解決，以加強保障人權及宗教信仰自由。

查太極門案發生在1996年底，由於法務部厲行「民國85年全國掃黑方案」，其中包括「宗教掃黑」波及太極門，侯寬仁檢察官聯手調查局、國稅局官員們所造成的「假案」。

不久前，案發當時的稅務員史越生在臨終前，說出該件「假案」的真相。由此可見，一件嚴重的人權侵害案件，傷及無辜的人民長達25年之久，目前受到國際人士的關注，執政者應該了解真相，傾聽各界人士的建議，設法早日解決，還給人民公道吧！